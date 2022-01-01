«Не психуй»: мережу підірвав ролик з 3-річним волинянином в борошні. ВІДЕО

"Не психуй!" - відео з таким хештегом заполонило інтернет. А почалося все з трирічного хлопчика з Волині.Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ролик, дез Волині розсипав борошно, а потім почав заспокоювати маму, - поширила в тік-тоці подруга родини.Відео стало вірусним і за кілька тижнів набрало 8 мільйонів переглядів та тисячі коментарів.Мамакаже: того дня готувала млинці. А потім син прийшов допомагати. Замурзаного Назара та кухню в борошні зафільмувала для чоловіка, який зараз на фронті.Відео вона поділилиася з кумою, а її донька виклала його в TikTok. Там ролик набрав понад 8 млн переглядів.Навітьпоширив це відео на своїй сторінці. Підписав коротко: «А ось і зміна».