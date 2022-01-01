«Не психуй»: мережу підірвав ролик з 3-річним волинянином в борошні. ВІДЕО

«Не психуй»: мережу підірвав ролик з 3-річним волинянином в борошні. ВІДЕО
"Не психуй!" - відео з таким хештегом заполонило інтернет. А почалося все з трирічного хлопчика з Волині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ролик, де Назар Будько з Волині розсипав борошно, а потім почав заспокоювати маму, - поширила в тік-тоці подруга родини.

Відео стало вірусним і за кілька тижнів набрало 8 мільйонів переглядів та тисячі коментарів.

Мама Ольга каже: того дня готувала млинці. А потім син прийшов допомагати. Замурзаного Назара та кухню в борошні зафільмувала для чоловіка, який зараз на фронті.

Відео вона поділилиася з кумою, а її донька виклала його в TikTok. Там ролик набрав понад 8 млн переглядів.

Навіть Олексій Арестович поширив це відео на своїй сторінці. Підписав коротко: «А ось і зміна».



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Теги: не психуй, волинянин, відео, мука
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