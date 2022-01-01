На Волині розмістять додаткові електросирени

На Волині розмістять додаткові електросирени
Впродовж тижня Волинь отримає 20 автоматичних електросирен.

Про це стало відомо 27 вересня 2022 року під час робочої наради за участю заступника голови ОДА Олександра Троханенка, представників ДСНС області та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Як повідомив начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Олександр Блащук, в регіоні продовжують модернізувати системи оповіщення. Зокрема, з початку війни в Україні на Волині працювали 69 автоматичних електросирен. Наразі додатково відремонтовано і введено в роботу ще 10.

«Окрім того, впродовж тижня область буде забезпечена 20-ма додатковими електросиренами з метою оповіщення населення, – зазначив Олександр Блащук. – Насамперед їх встановлять у громадах, що знаходяться в 30-кілометровій зоні Рівненської АЕС. Також у населених пунктах, що межують з білоруссю та біля митних переходів».

Зазначають, що в області працюють над оснащенням додаткових систем оповіщення, аби збільшити площу їх покриття.

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Теги: додаткові електросирени, Волинь
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