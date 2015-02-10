Зеленський підписав закон про повернення акцизів на паливо
Сьогодні, 14:35
Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизів на паливо. Згідно з даними на сайті Верховної Ради, закон №7668-д було направлено на підпис президенту 26 вересня, а сьогодні - повернуто з підписом.
Як повідомлялося, в березні на тлі зростання дефіциту Рада обнулила акцизи на моторне паливо, пише LB.ua.
21 вересня парламент ухвалив 255 голосами цей законопроєкт. Ставки акцизу на бензин та дизель - 100 євро (за 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан – 52 євро, на альтернативне моторне паливо та біодизель - 100 євро. ПДВ для всіх видів палива залишається на рівні 7%.
Закон має набути чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня.
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Як повідомлялося, в березні на тлі зростання дефіциту Рада обнулила акцизи на моторне паливо, пише LB.ua.
21 вересня парламент ухвалив 255 голосами цей законопроєкт. Ставки акцизу на бензин та дизель - 100 євро (за 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан – 52 євро, на альтернативне моторне паливо та біодизель - 100 євро. ПДВ для всіх видів палива залишається на рівні 7%.
Закон має набути чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня.
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