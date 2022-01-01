Для волинських військових відкрили збір коштів на ремонт авто





Про це пише



Військові просять небайдужих допомогти зібрати суму та закупити автозапчастини на відновлення військового позашляховика.



Бійцям на фронт усього потрібно зібрати близько 40 тис. гривень на придбання пускозарядного пристрою, вартість якого 16 тис. гривень, амортизаторів Кайаба (990 гривень\шт), шрусів внутрішніх (лівий – 2180 грн, правий – 2300 грн, зовнішній – 1300), ресорів (5 листів – 5 600 грн). А також турбіна – близько 11 тис. гривень.



Збір оголосив капелан Павло Гаврилюк з Нововолинська, який з 2014-го року служить нашим воїнам в зоні ООС, а також збирає волонтерську допомогу для вояків та впродовж років вирушає на Схід.



Реквізити банківської карти капелана:



Картка Приватбанку: 5168 7422 4337 0685 – Павло Гаврилюк



Вчергове, 28-го вересня, військовий капелан з волонтерською групою вирушив з допомогою від жителів Володимирського району на фронт до наших земляків. Військові отримають обігрівачі, маскувальні сітки, автозапчастини, холодильник, термобілизну та зимове взуття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відкрито новий збір аби придбати необхідне для бійців з Волинської області, серед яких є військові з Нововолинська та Володимира.Про це пише БУГ. Військові просять небайдужих допомогти зібрати суму та закупити автозапчастини на відновлення військового позашляховика.Бійцям на фронт усього потрібно зібрати близько 40 тис. гривень на придбання пускозарядного пристрою, вартість якого 16 тис. гривень, амортизаторів Кайаба (990 гривень\шт), шрусів внутрішніх (лівий – 2180 грн, правий – 2300 грн, зовнішній – 1300), ресорів (5 листів – 5 600 грн). А також турбіна – близько 11 тис. гривень.Збір оголосив капеланз Нововолинська, який з 2014-го року служить нашим воїнам в зоні ООС, а також збирає волонтерську допомогу для вояків та впродовж років вирушає на Схід.Реквізити банківської карти капелана:Вчергове, 28-го вересня, військовий капелан з волонтерською групою вирушив з допомогою від жителів Володимирського району на фронт до наших земляків. Військові отримають обігрівачі, маскувальні сітки, автозапчастини, холодильник, термобілизну та зимове взуття.

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