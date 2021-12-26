Шахраї видурили у понад 20 волинян мільйон гривень: у декількох областях проводяться обшуки





Про це Юрій Крошко.



Волинські оперативники виявили діяльність організованої групи шахраїв, які обдурили більше двох десятків осіб лише на Волині на суму близька мільйона гривень. Діяли вони і в інших областях: тож загалом збитки обчислюються десятками мільйонів.



Фігуранти видурювали кошти під приводом купівлі товару на різних ресурсах, нібито хотіли надати допомогу від держави, представлялись співробітниками банку тощо. З такими «схемами», на жаль, знайомі потерпілі, які чи не щодня звертаються на лінію 102 про вчинення щодо них шахрайських дій.



Встановлено, що організатор та кілька спільників нині відбувають покарання в одній з установ за скоєння різних злочинів, інші «допомагали» на волі, надаючи свої банківські картки у користування.



Загалом, до незаконної схеми причетні як мінімум десять осіб.

Під час обшуків уже вилучено ряд речових доказів, які свідчать про причетність до шахрайських дій.



"Слідчі дії тривають. Дякую співробітникам кримінальної поліції та слідчим за злагоджену роботу", - наголосив Юрій Крошко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прямо зараз тривають обшуки на території кількох областей, а також в одній з установ виконання покарань Житомирської області.Про це повідомив на своїй сторінці керівник Нацполіції ВолиніВолинські оперативники виявили діяльність організованої групи шахраїв, які обдурили більше двох десятків осіб лише на Волині на суму близька мільйона гривень. Діяли вони і в інших областях: тож загалом збитки обчислюються десятками мільйонів.Фігуранти видурювали кошти під приводом купівлі товару на різних ресурсах, нібито хотіли надати допомогу від держави, представлялись співробітниками банку тощо. З такими «схемами», на жаль, знайомі потерпілі, які чи не щодня звертаються на лінію 102 про вчинення щодо них шахрайських дій.Встановлено, що організатор та кілька спільників нині відбувають покарання в одній з установ за скоєння різних злочинів, інші «допомагали» на волі, надаючи свої банківські картки у користування.Загалом, до незаконної схеми причетні як мінімум десять осіб.Під час обшуків уже вилучено ряд речових доказів, які свідчать про причетність до шахрайських дій."Слідчі дії тривають. Дякую співробітникам кримінальної поліції та слідчим за злагоджену роботу", - наголосив Юрій Крошко.

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