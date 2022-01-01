Від ворожого обстрілу на війні з Росією загинув волинський захисник Яків Троцюк

Яків Троцюк.



Про це



"26 вересня від ворожого обстрілу загинув житель села Синове Троцюк Яків Федорович, 1972 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що орієнтовно сьогодні, 28 вересня, о 13 год тіло Героя має прибути в Сереховичі, далі о 14 год його зустрічатимуть в селі Синове.



"Прохання жителів сіл зустріти Героя «живим» коридором. Про час похорону буде повідомлено додатково", - наголошують у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув захисник з ВолиніПро це повідомили у Сереховичівській громаді."26 вересня від ворожого обстрілу загинув житель села Синове Троцюк Яків Федорович, 1972 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що орієнтовно сьогодні, 28 вересня, о 13 год тіло Героя має прибути в Сереховичі, далі о 14 год його зустрічатимуть в селі Синове."Прохання жителів сіл зустріти Героя «живим» коридором. Про час похорону буде повідомлено додатково", - наголошують у громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію