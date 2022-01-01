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Від ворожого обстрілу на війні з Росією загинув волинський захисник Яків Троцюк

Від ворожого обстрілу на війні з Росією загинув волинський захисник Яків Троцюк
У бою з російськими окупантами загинув захисник з Волині Яків Троцюк.

Про це повідомили у Сереховичівській громаді.

"26 вересня від ворожого обстрілу загинув житель села Синове Троцюк Яків Федорович, 1972 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовно сьогодні, 28 вересня, о 13 год тіло Героя має прибути в Сереховичі, далі о 14 год його зустрічатимуть в селі Синове.

"Прохання жителів сіл зустріти Героя «живим» коридором. Про час похорону буде повідомлено додатково", - наголошують у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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