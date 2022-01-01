Від ворожого обстрілу на війні з Росією загинув волинський захисник Яків Троцюк
Сьогодні, 13:03
У бою з російськими окупантами загинув захисник з Волині Яків Троцюк.
Про це повідомили у Сереховичівській громаді.
"26 вересня від ворожого обстрілу загинув житель села Синове Троцюк Яків Федорович, 1972 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовно сьогодні, 28 вересня, о 13 год тіло Героя має прибути в Сереховичі, далі о 14 год його зустрічатимуть в селі Синове.
"Прохання жителів сіл зустріти Героя «живим» коридором. Про час похорону буде повідомлено додатково", - наголошують у громаді.
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Про це повідомили у Сереховичівській громаді.
"26 вересня від ворожого обстрілу загинув житель села Синове Троцюк Яків Федорович, 1972 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовно сьогодні, 28 вересня, о 13 год тіло Героя має прибути в Сереховичі, далі о 14 год його зустрічатимуть в селі Синове.
"Прохання жителів сіл зустріти Героя «живим» коридором. Про час похорону буде повідомлено додатково", - наголошують у громаді.
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