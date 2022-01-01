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На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Макаров

На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Макаров
У боротьбі за вільну Україну загинув захисник з Волині Василь Макаров.

Про це повідомили у Камінь-Каширській військовій районній державній адміністрації.

"У результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув ще один краянин, житель села Деревок Любешівської громади – Василь Макаров, який став на захист України ще в період проведення АТО", - йдеться в повідомленні.

Дні жалоби в районі знову продовжено – до 16 жовтня. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.

"Доземний уклін Герою за подвиги! Назавжди в пам'яті та серцях! Сили та мужності рідним загиблого! " - наголошують у громаді.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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