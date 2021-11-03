У Луцьку розшукали 10-річну дівчинку, яка загубилася дорогою до школи

Волинські патрульні разом з небайдужою громадянкою допомогли відшукати дитину, яка загубилась.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 28 вересня, на лінію 102 звернулася стурбована жінка, яка розповіла, що посадила 10-річну дочку у тролейбус, який прямує до її школи. Проте вчителька дівчинки, яка мала її зустріти, повідомила, що учениця не приїхала. Мобільного телефону дитина з собою не має. На думку заявниці, вона могла вийти у центральній частині міста Луцька.Інспектори негайно передали орієнтування дитини усім екіпажам.Незабаром у радіоефір, поліцейським надійшло повідомлення від диспетчера. Останній повідомив, що на вулиці Лесі Українки до перехожої підійшла дівчинка, яка підпадає під орієнтування та розповіла, що загубилася. Жінка відразу зателефонувала до поліції.Схвильовану матір патрульні доставили до місця перебування дитини.Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує!