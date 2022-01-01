Росіяни викрали близько 8 тисяч українських дітей

Росіяни викрали близько 8 тисяч українських дітей
В Україні з початку повномасштабної війни з росією вважаються знайденими 6326 дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмана.

«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 28 вересня 2022 року: 241 – зниклі, 7833 – депортовані, 6326 – знайдені», – заявили в Офісі омбудсмана.
Росіяни викрали близько 8 тисяч українських дітей

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Теги: Росія, викрала дітей, Україна, війна
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