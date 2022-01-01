Росіяни викрали близько 8 тисяч українських дітей





Про це



«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 28 вересня 2022 року: 241 – зниклі, 7833 – депортовані, 6326 – знайдені», – заявили в Офісі омбудсмана.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з початку повномасштабної війни з росією вважаються знайденими 6326 дітей.Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмана.«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 28 вересня 2022 року: 241 – зниклі, 7833 – депортовані, 6326 – знайдені», – заявили в Офісі омбудсмана.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію