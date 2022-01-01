Росіяни викрали близько 8 тисяч українських дітей
Сьогодні, 15:48
В Україні з початку повномасштабної війни з росією вважаються знайденими 6326 дітей.
Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмана.
«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 28 вересня 2022 року: 241 – зниклі, 7833 – депортовані, 6326 – знайдені», – заявили в Офісі омбудсмана.
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Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмана.
«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 28 вересня 2022 року: 241 – зниклі, 7833 – депортовані, 6326 – знайдені», – заявили в Офісі омбудсмана.
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