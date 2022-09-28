В Білорусі почали раптову перевірку бойової частини поблизу Мінська
Сьогодні, 16:05
В Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі.
"Сьогодні, 28 вересня, відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО, розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме протягом місяця", - йдеться в повідомленні.
Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.
Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі.
"Сьогодні, 28 вересня, відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО, розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме протягом місяця", - йдеться в повідомленні.
Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.
Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".
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