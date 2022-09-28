В Білорусі почали раптову перевірку бойової частини поблизу Мінська





Про це повідомляє



"Сьогодні, 28 вересня, відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО, розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме протягом місяця", - йдеться в повідомленні.



Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.



Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі."Сьогодні, 28 вересня, відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО, розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме протягом місяця", - йдеться в повідомленні.Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".

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