У ЄС заявили, що вибух газопроводу «Північний потік» був навмисним





Таку заяву зробив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу, пише



Зазначається, що ЄС глибоко стурбований пошкодженням трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що призвело до витоків у міжнародних водах Балтійського моря.



"Питання безпеки та навколишнього середовища є першочерговими. Ці інциденти не є збігом і стосуються всіх нас", - йдеться в повідомленні.



"Вся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Ми будемо підтримувати відповідне розслідування, спрямоване на встановлення повної ясності щодо того, що сталося і чому, а також вживати подальших заходів для підвищення нашої стійкості в енергетичній безпеці", - додав Боррель.



Також наголошується, що будь-яке умисне пошкодження європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і матиме рішучу та одностайну відповідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Витоки газу на газопроводі "Північний потік", що відбулися в результаті вибуху, є результатом навмисних дій і матимуть рішучу відповідь.Таку заяву зробив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпекивід імені Європейського Союзу, пише УНІАН. Зазначається, що ЄС глибоко стурбований пошкодженням трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що призвело до витоків у міжнародних водах Балтійського моря."Питання безпеки та навколишнього середовища є першочерговими. Ці інциденти не є збігом і стосуються всіх нас", - йдеться в повідомленні."Вся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Ми будемо підтримувати відповідне розслідування, спрямоване на встановлення повної ясності щодо того, що сталося і чому, а також вживати подальших заходів для підвищення нашої стійкості в енергетичній безпеці", - додав Боррель.Також наголошується, що будь-яке умисне пошкодження європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і матиме рішучу та одностайну відповідь.

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