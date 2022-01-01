У ЄС заявили, що вибух газопроводу «Північний потік» був навмисним

У ЄС заявили, що вибух газопроводу «Північний потік» був навмисним
Витоки газу на газопроводі "Північний потік", що відбулися в результаті вибуху, є результатом навмисних дій і матимуть рішучу відповідь.

Таку заяву зробив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу, пише УНІАН.

Зазначається, що ЄС глибоко стурбований пошкодженням трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що призвело до витоків у міжнародних водах Балтійського моря.

"Питання безпеки та навколишнього середовища є першочерговими. Ці інциденти не є збігом і стосуються всіх нас", - йдеться в повідомленні.

"Вся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Ми будемо підтримувати відповідне розслідування, спрямоване на встановлення повної ясності щодо того, що сталося і чому, а також вживати подальших заходів для підвищення нашої стійкості в енергетичній безпеці", - додав Боррель.

Також наголошується, що будь-яке умисне пошкодження європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і матиме рішучу та одностайну відповідь.

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Теги: ЄС, Північний потік
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