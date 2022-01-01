В Україні зафіксували вже четвертий випадок віспи мавп





Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону у середу, 28 вересня, пише



"Учора ми підтвердили ще один і сумарно ми вже маємо чотири випадки в Україні саме мавпячої віспи, які лабораторно підтверджені", - сказав Кузін.



З його слів, усі ці випадки, попередньо, не пов'язані між собою, епідрозслідування при цьому по деяких вже завершено, а по інших ще триває.



"Вкотре ми оцінюємо ризик поширення як низкький і по суті вірус мавпячої віспи не має такого епідемічного потенціалу, як, наприклад, коронавірусна інфекція", - зазначив головний санлікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні зареєстрували четвертий випадок зараження вірусом мавпячої віспи.Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Українив ефірі національного телемарафону у середу, 28 вересня, пише УНН "Учора ми підтвердили ще один і сумарно ми вже маємо чотири випадки в Україні саме мавпячої віспи, які лабораторно підтверджені", - сказав Кузін.З його слів, усі ці випадки, попередньо, не пов'язані між собою, епідрозслідування при цьому по деяких вже завершено, а по інших ще триває."Вкотре ми оцінюємо ризик поширення як низкький і по суті вірус мавпячої віспи не має такого епідемічного потенціалу, як, наприклад, коронавірусна інфекція", - зазначив головний санлікар.

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