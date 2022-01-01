Дорогою у лікарню у 82-річного волинянина зупинилося серце: медики рятували пацієнта





Про це



Бригада Ківерцівського відділення ЕМД прибувши на місце, провела огляд та обстеження, в тому числі і електрокардіографічне обстеження, запідозрили у пацієнта гострий коронарний синдром з елевацією ST.



Медики провели катеризацію вени, підключили інфузію та після надання необхідного об’ єму медичної допомоги транспортували пацієнта на госпіталізацію. Під час транспортування, пацієнт в автомобілі екстреної медичної допомоги, втратив свідомість, стала раптова зупинка серця та дихання.



Медики розпочали реанімаційні заходи, провели моніторування пацієнта з дефібриляцією. Після серії проведених дефібриляцій у пацієнта вдалося відновити серцевий ритм.



Пацієнта доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 вересня вранці до 82-річного жителя села на Ківерцівщині викликали "швидку" через болі в ділянці серця.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригада Ківерцівського відділення ЕМД прибувши на місце, провела огляд та обстеження, в тому числі і електрокардіографічне обстеження, запідозрили у пацієнта гострий коронарний синдром з елевацією ST.Медики провели катеризацію вени, підключили інфузію та після надання необхідного об’ єму медичної допомоги транспортували пацієнта на госпіталізацію. Під час транспортування, пацієнт в автомобілі екстреної медичної допомоги, втратив свідомість, стала раптова зупинка серця та дихання.Медики розпочали реанімаційні заходи, провели моніторування пацієнта з дефібриляцією. Після серії проведених дефібриляцій у пацієнта вдалося відновити серцевий ритм.Пацієнта доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.

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