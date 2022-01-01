Ліцей у Луцьку відкрив збір коштів на безпілотник
Сьогодні, 17:50
Луцький ліцей №2 спільно з БФ "Надійні крила" відкрив збір коштів на безпілотник MAVIC-3 для волинських бійців стрілецького батальйону.
Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у Фейсбук.
Купувати і передавати будуть особисто з рук в руки, зазначили у ліцеї.
"Окремо хочемо запропонувати, хто планував купувати подарунки від класів для вчителів, зібрані кошти передати на цей безпілотник!
Опломбована скриня знаходитиметься в методичному кабінеті або розрахунковий рахунок (IBAN):
UA273052990000026008020812154 в призначенні вказати "Благодійна допомога на ДРОН", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у Фейсбук.
Купувати і передавати будуть особисто з рук в руки, зазначили у ліцеї.
"Окремо хочемо запропонувати, хто планував купувати подарунки від класів для вчителів, зібрані кошти передати на цей безпілотник!
Опломбована скриня знаходитиметься в методичному кабінеті або розрахунковий рахунок (IBAN):
UA273052990000026008020812154 в призначенні вказати "Благодійна допомога на ДРОН", - йдеться у повідомленні.
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