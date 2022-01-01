Ліцей у Луцьку відкрив збір коштів на безпілотник

Луцький ліцей №2 спільно з БФ "Надійні крила" відкрив збір коштів на безпілотник MAVIC-3 для волинських бійців стрілецького батальйону.Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у Фейсбук.Купувати і передавати будуть особисто з рук в руки, зазначили у ліцеї."Окремо хочемо запропонувати, хто планував купувати подарунки від класів для вчителів, зібрані кошти передати на цей безпілотник!Опломбована скриня знаходитиметься в методичному кабінеті або4 в призначенні вказати "Благодійна допомога на ДРОН", - йдеться у повідомленні.