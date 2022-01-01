На Донбасі загинув військовий з Волині Василь Неделюк

Василь Неделюк, який проживав у селі Хоцунь Камінь-Каширського району.



Про це Володимир Сергійчук.



35-річний волинянин загинув 27 вересня від отриманих травм.



«Важко сприймати смерть наших захисників, боляче усвідомлювати, що клята війна забирає наших Героїв. Ще важче знайти слова підтримки для рідних та близьких. Висловлюю щирі співчуття, розділяю разом з Вами непоправне горе», – написав Сергійчук.



Lні жалоби в Камінь-Каширському районі триватимуть до 19 жовтня.



На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу загинув солдат, кулеметник стрілецького батальйону Волині, який проживав у селі Хоцунь Камінь-Каширського району.Про це повідомив заступник селищного голови Любешівської територіальної громади35-річний волинянин загинув 27 вересня від отриманих травм.«Важко сприймати смерть наших захисників, боляче усвідомлювати, що клята війна забирає наших Героїв. Ще важче знайти слова підтримки для рідних та близьких. Висловлюю щирі співчуття, розділяю разом з Вами непоправне горе», – написав Сергійчук.Lні жалоби в Камінь-Каширському районі триватимуть до 19 жовтня.На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію