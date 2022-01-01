На Донбасі загинув військовий з Волині Василь Неделюк

На Донбасі загинув військовий з Волині Василь Неделюк
На Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу загинув солдат, кулеметник стрілецького батальйону Волині Василь Неделюк, який проживав у селі Хоцунь Камінь-Каширського району.

Про це повідомив заступник селищного голови Любешівської територіальної громади Володимир Сергійчук.

35-річний волинянин загинув 27 вересня від отриманих травм.

«Важко сприймати смерть наших захисників, боляче усвідомлювати, що клята війна забирає наших Героїв. Ще важче знайти слова підтримки для рідних та близьких. Висловлюю щирі співчуття, розділяю разом з Вами непоправне горе», – написав Сергійчук.

Lні жалоби в Камінь-Каширському районі триватимуть до 19 жовтня.

На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!

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Теги: Волинь, загинув військовий
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