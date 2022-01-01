Погода на завтра, 29 вересня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 29 вересня, у Луцьку та Волинській області
У середу, 28 вересня, на Волині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°

У Луцьку, за даними Sinoptik, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увечері йтиме дощ.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 15°С.

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