Погода на завтра, 29 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У середу, 28 вересня, на Волині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°
У Луцьку, за даними Sinoptik, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увечері йтиме дощ.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 15°С.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°
У Луцьку, за даними Sinoptik, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увечері йтиме дощ.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 15°С.
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