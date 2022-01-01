Лендліз: яку зброю може отримати Україна

Лендліз: яку зброю може отримати Україна
Лендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Техніка, яка передається по лендлізу у випадку успішного закінчення війни, віддається назад країні-постачальнику. Що стосується обладнання невійськового призначення - це має бути повернуто у вигляді довгострокових кредитів. РФ, як правонаступниця СРСР, розрахувалась з американським лендлізом часів Другої світової війни лише у 2006 році. Тобто за деяку допомогу доведеться платити. Але ми отримуємо можливість військово-технічної допомоги", - сказав Снєгірьов.

Експерт наголосив, що до лендлізу вся допомога від США надавалась на безоплатній основі.

"І це нам було вигідно, бо в таких умовах брати на себе додаткові фінансові зобов'язання було б складно. До жовтня місяця Україна отримала від США допомогу на суму 13 млрд доларів. Це - третина суми, яка повинна була б дана за лендлізом", - пояснив військовий експерт.

Експерт наголосив, що США вирішили надати лендліз після того, як переконались, що ЗСУ можуть ефективно боротись з окупантами. Також це сигнал для інших західних партнерів, який свідчить про те, що США вірять у те, що Україна вистоїть та зможе повернути борги.

"Ми отримаємо по лендлізу більший асортимент військової допомоги. Крім HIMARS, ми можемо отримати танки Abrams, БМП Bradley, САУ Paladin і головне можливість отримати системи ППО Patriot, яка допоможе нам закрити небо", - сказав Снєгирьов.


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Теги: лендліз, зброя, Україна
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