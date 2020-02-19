Компанія ексрегіонала Новинського видобуватиме на Волині корисні копалини

Вадима Новинського «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В.» (Нідерланди) встановила контроль над міноритарною часткою в ТОВ «Інтер Актив», яке на аукціоні Державної служби геології та надр України в травні 2022 р. виграло спецдозвіл на рудоносне поле Заліси-Шменьки на Волині.



Йдеться про геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою мідних руд, - повідомляє

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року, введеного в дію Указом Президента України від 23 липня 2021 року №306/2021, мідні руди визнано корисною копалиною стратегічного значення.



Згідно з даними YouControl, «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В.» отримав контроль над 24,99% капіталу ТОВ «Інтер Актив» 22.09.2022.



Інвестицію в міднорудний проект підтвердили в українському офісі групи Смарт-Холдинг. «ТОВ «Інтер Актив» здійснило додаткову емісію для збільшення статутного фонду і Смарт-Холдинг сплатив відповідну долю в статутний капітал (капітал було подвоєно з 84,5 тис. грн до 169 тис. грн – прим. NADRA.info)», – пояснила керівник інвестиційного фонду IF Smart в рамках Смарт-Холдингу Наталія Вінницька.



Ще 24,99% отримала компанія з Кіпру «МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД». І 0,02% набуло київське ТОВ «Малахіт видобуток». ТОВ «Інтер Актив» змінило місце реєстрації, і тепер «прописане» в Києві на вул. Борисоглібській, 2.



Раніше у товаристві змінився керівник: замість Ігоря Нестеренка компанію очолив Андрій Ковальчук (керівник ТОВ «Сотон» Вадима Новинського), а виконавчим директором призначили Євгенія Курила.



Станом на 26.09.2022 кінцевим бенефіціарним власником Інтер Активу все ще вказано Ігоря Воронова, втім у структурі учасників ТОВ пан Воронов зберіг за собою 50%:





Нагадаємо, Ігор Воронов встановив контроль над ТОВ «Інтер Актив» після того, як компанія підписала договір купівлі спецдозволу на рудоносне поле мідних руд Заліси-Шменьки. Обіцяні 18 млн грн за спецдозвіл Інтер Актив заплатив державі в липні. Як ми писали раніше, Заліси-Шменьки продали з восьмої спроби – всі попередні зривалися, оскільки ніхто з переможців не був готовим заплатити свою цінову пропозицію.



Наталія Вінницька заявила NADRA.info, що ТОВ «Інтер Актив» вже отримало спецдозвіл на Заліси-Шменьки.



«Смарт Холдинг вивчає інвестиційний потенціал мідних родовищ в Україні. Ми зробили перший крок – придбали 24,9% ТОВ «Інтер Актив», яке є власником дозволу на користування надрами родовищ мідних руд ділянки «Рудоносне поле Заліси-Шменьки» у Ковельскому районі Волинській області. Проте казати, що у майбутньому це буде важливий напрямок інвестування, для нас ще зарано. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку. Сам дозвіл є тільки початком довгого та дорогого шляху до імовірного видобутку міді, який може бути дуже складним через умови воєнного становища. Для залучення вагомих міжнародних компаній, зокрема із США та Канади, необхідно буде робити звіт JORC, що, враховуючи необхідність проведення геологічних досліджень міжнародними організаціями безпосередньо на ділянці, майже неможливе в умовах війни», – заявила Наталія Вінницька.



У фонді уточнили, що оцінюють інвестицію у волинську мідь як ризиковану.



«Необхідно пройти довгий шлях геологічного вивчення та підтвердження запасів, провести дослідно-промислову розробку, отримати відповідні експертизи державних установ Міністерства екології та природних ресурсів України, Держгеонадр та інших. Тобто, по факту на разі власники дозволу мають право лише на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища. Далі у разі успіху довгий шлях від проектування до видобутку. Це ризикована інвестиція і її майбутнє ще не очевидно. Обсяг потрібних інвестицій від 10 млн доларів», – прогнозує керівник IF Smart. І відзначає, що попри всі ризики, «сьогодні важливо продемонструвати вітчизняним та міжнародним інвесторам можливості інвестицій в тому числі в розробку надр, що сприятиме більш швидкому відновленню економіки після перемоги України».



В холдингу також заявили, що «Вадим Новинський є єдиним власником «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В.» – голландської компанії Смарт-Холдингу». А от питання, хто саме викупив інші 24,99% Інтер Активу через кіпрську компанію – наразі відкрите. В Смарт-Холдингу обмежилися заявою, що сьогодні «Вадим Новинський не є власником чи кінцевим бенефіціаром «МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД».



Зауважимо, кіпрська «МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД» володіла часткою в АТ «Запоріжнерудпром», реорганізованого в ТОВ «Смарт Граніт». Також компанія контролювала частку в Дніпровському коксохімічному заводі (сьогодні ПрАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ”, група Метінвест). Володіє часткою в ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод» (ПрАТ ДМЗ).



Вадим Новинський в липні 2022 року склав повноваження народного депутата Верховної Ради України. Бізнесмен контролює низку компаній-надрокористувачів.



Інвестиційна група Smart Holding управляє групою Smart Energy, яка реалізує проєкти з розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів та належить до п’ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи (до початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 р.) понад 1 млн м3 газу на добу.



Нафтогазовий напрям Smart Energy представлений компанією «Укргазвидобуток» (Харківська область), а також публічною британською компанією Enwell Energy. У свою чергу, активи Enwell Energy працюють на Полтавщині – це Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» і «Аркона Газ-Енергія», а також на Харківщині – компанія «Пром-Енерго Продукт».



Вадим Новинський також є власником компанії «Смарт Граніт», яка видобуває граніти і гнейси на Передаточнинському родовищі в Запорізькій області, а також перемогла на торгах і в грудні 2021 р. отримала спецдозвіл на Андріївське родовище гранітів у Донецькій області.



Компанії Новинського ТОВ «Віджи Фармінг» і ТОВ «Віджи Продакшн» є власниками спецдозволів на питні і технічні підземні води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія«СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В.» (Нідерланди) встановила контроль над міноритарною часткою в ТОВ «Інтер Актив», яке на аукціоні Державної служби геології та надр України в травні 2022 р. виграло спецдозвіл на рудоносне поле Заліси-Шменьки на Волині.Йдеться про геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою мідних руд, - повідомляє NADRA.info.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року, введеного в дію Указом Президента України від 23 липня 2021 року №306/2021, мідні руди визнано корисною копалиною стратегічного значення.Згідно з даними YouControl, «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В.» отримав контроль над 24,99% капіталу ТОВ «Інтер Актив» 22.09.2022.Інвестицію в міднорудний проект підтвердили в українському офісі групи Смарт-Холдинг. «ТОВ «Інтер Актив» здійснило додаткову емісію для збільшення статутного фонду і Смарт-Холдинг сплатив відповідну долю в статутний капітал (капітал було подвоєно з 84,5 тис. грн до 169 тис. грн – прим. NADRA.info)», – пояснила керівник інвестиційного фонду IF Smart в рамках Смарт-Холдингу Наталія Вінницька.Ще 24,99% отримала компанія з Кіпру «МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД». І 0,02% набуло київське ТОВ «Малахіт видобуток». ТОВ «Інтер Актив» змінило місце реєстрації, і тепер «прописане» в Києві на вул. Борисоглібській, 2.Раніше у товаристві змінився керівник: замість Ігоря Нестеренка компанію очолив Андрій Ковальчук (керівник ТОВ «Сотон» Вадима Новинського), а виконавчим директором призначили Євгенія Курила.Станом на 26.09.2022 кінцевим бенефіціарним власником Інтер Активу все ще вказано Ігоря Воронова, втім у структурі учасників ТОВ пан Воронов зберіг за собою 50%:Нагадаємо, Ігор Воронов встановив контроль над ТОВ «Інтер Актив» після того, як компанія підписала договір купівлі спецдозволу на рудоносне поле мідних руд Заліси-Шменьки. Обіцяні 18 млн грн за спецдозвіл Інтер Актив заплатив державі в липні. Як ми писали раніше, Заліси-Шменьки продали з восьмої спроби – всі попередні зривалися, оскільки ніхто з переможців не був готовим заплатити свою цінову пропозицію.Наталія Вінницька заявила NADRA.info, що ТОВ «Інтер Актив» вже отримало спецдозвіл на Заліси-Шменьки.«Смарт Холдинг вивчає інвестиційний потенціал мідних родовищ в Україні. Ми зробили перший крок – придбали 24,9% ТОВ «Інтер Актив», яке є власником дозволу на користування надрами родовищ мідних руд ділянки «Рудоносне поле Заліси-Шменьки» у Ковельскому районі Волинській області. Проте казати, що у майбутньому це буде важливий напрямок інвестування, для нас ще зарано. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку. Сам дозвіл є тільки початком довгого та дорогого шляху до імовірного видобутку міді, який може бути дуже складним через умови воєнного становища. Для залучення вагомих міжнародних компаній, зокрема із США та Канади, необхідно буде робити звіт JORC, що, враховуючи необхідність проведення геологічних досліджень міжнародними організаціями безпосередньо на ділянці, майже неможливе в умовах війни», – заявила Наталія Вінницька.У фонді уточнили, що оцінюють інвестицію у волинську мідь як ризиковану.«Необхідно пройти довгий шлях геологічного вивчення та підтвердження запасів, провести дослідно-промислову розробку, отримати відповідні експертизи державних установ Міністерства екології та природних ресурсів України, Держгеонадр та інших. Тобто, по факту на разі власники дозволу мають право лише на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища. Далі у разі успіху довгий шлях від проектування до видобутку. Це ризикована інвестиція і її майбутнє ще не очевидно. Обсяг потрібних інвестицій від 10 млн доларів», – прогнозує керівник IF Smart. І відзначає, що попри всі ризики, «сьогодні важливо продемонструвати вітчизняним та міжнародним інвесторам можливості інвестицій в тому числі в розробку надр, що сприятиме більш швидкому відновленню економіки після перемоги України».В холдингу також заявили, що «Вадим Новинський є єдиним власником «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В.» – голландської компанії Смарт-Холдингу». А от питання, хто саме викупив інші 24,99% Інтер Активу через кіпрську компанію – наразі відкрите. В Смарт-Холдингу обмежилися заявою, що сьогодні «Вадим Новинський не є власником чи кінцевим бенефіціаром «МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД».Зауважимо, кіпрська «МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД» володіла часткою в АТ «Запоріжнерудпром», реорганізованого в ТОВ «Смарт Граніт». Також компанія контролювала частку в Дніпровському коксохімічному заводі (сьогодні ПрАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ”, група Метінвест). Володіє часткою в ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод» (ПрАТ ДМЗ).Вадим Новинський в липні 2022 року склав повноваження народного депутата Верховної Ради України. Бізнесмен контролює низку компаній-надрокористувачів.Інвестиційна група Smart Holding управляє групою Smart Energy, яка реалізує проєкти з розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів та належить до п’ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи (до початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 р.) понад 1 млн м3 газу на добу.Нафтогазовий напрям Smart Energy представлений компанією «Укргазвидобуток» (Харківська область), а також публічною британською компанією Enwell Energy. У свою чергу, активи Enwell Energy працюють на Полтавщині – це Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» і «Аркона Газ-Енергія», а також на Харківщині – компанія «Пром-Енерго Продукт».Вадим Новинський також є власником компанії «Смарт Граніт», яка видобуває граніти і гнейси на Передаточнинському родовищі в Запорізькій області, а також перемогла на торгах і в грудні 2021 р. отримала спецдозвіл на Андріївське родовище гранітів у Донецькій області.Компанії Новинського ТОВ «Віджи Фармінг» і ТОВ «Віджи Продакшн» є власниками спецдозволів на питні і технічні підземні води.

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