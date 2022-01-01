«Не психуй»: добрі новини від ВолиньPost за 28 вересня
Сьогодні, 23:35
Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже понад двісті. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!
Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 28 вересня, нагадаємо вам про таке:
Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини
Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
Перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.
Лікування COVID-19 у стаціонарі: яка безоплатна медична допомога доступна українцям
Найкращий спосіб захиститись від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації є вакцинація. Проте якщо людина захворіла і їй потрібна госпіталізація - усю медичну допомогу у стаціонарі вона отримає безоплатно.
Всі дослідження, аналізи, лікування, медикаментозна терапія, медична допомога в умовах інтенсивної терапії, киснева терапія, респіраторна підтримка, знеболення на всіх етапах - безоплатні для пацієнта.
Складання плану реабілітації та реабілітація в гострому періоді - також входять у безоплатний перелік послуг і оплачуються НСЗУ.
Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО
Цей невеликий і легкий автомобіль, проте з дуже високою прохідністю по бездоріжжю якнайкраще підходить для патрулювання як зеленої лінії кордону, так і відкритих ділянок на волинському поліссі з його піщаними ґрунтами і болотистими місцинами.
Минулої доби ЗСУ знищили 400 окупантів, один літак та шість танків
Росія на війні з Україною втратила уже близько 58 150 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,
танків ‒ 2312 (+6) од.;
бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;
артилерійських систем – 1381 (+3) од.;
РСЗВ – 331 (+0) од.;
засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;
літаків – 262 (+1) од.;
гелікоптерів – 224 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
На Волині змінили час комендантської години
Оскільки бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому, від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.
У Луцьку перейменують кілька вулиць. НАЗВИ
З 1 лютого у Луцьку перейменують вулицю Вільямса на Городищенську, Гаврилюка - на Святогірську, Казакова - на Бібліотечну, вулицю Лермонтова на вулицю Модринову, Народних Дружинників - на Листопадову, Софії Перовської - на Світанкову, Ковпака — на Крайню, а також вулицю Мамсурова на вулицю Магістральну та приєднати частину вулиці Мамсурова до вулиці Окружної.
«Не психуй»: мережу підірвав ролик з 3-річним волинянином в борошні. ВІДЕО
"Не психуй!" - відео з таким хештегом заполонило інтернет. А почалося все з трирічного хлопчика з Волині.
Ролик, де Назар Будько з Волині розсипав борошно, а потім почав заспокоювати маму, - поширила в тік-тоці подруга родини.
Відео стало вірусним і за кілька тижнів набрало 8 мільйонів переглядів та тисячі коментарів. Навіть Олексій Арестович поширив це відео на своїй сторінці. Підписав коротко: «А ось і зміна».
США надасть Україні ще 18 HIMARS та системи для боротьби з безпілотниками
Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 28 вересня, нагадаємо вам про таке:
Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини
Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
Перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.
Лікування COVID-19 у стаціонарі: яка безоплатна медична допомога доступна українцям
Найкращий спосіб захиститись від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації є вакцинація. Проте якщо людина захворіла і їй потрібна госпіталізація - усю медичну допомогу у стаціонарі вона отримає безоплатно.
Всі дослідження, аналізи, лікування, медикаментозна терапія, медична допомога в умовах інтенсивної терапії, киснева терапія, респіраторна підтримка, знеболення на всіх етапах - безоплатні для пацієнта.
Складання плану реабілітації та реабілітація в гострому періоді - також входять у безоплатний перелік послуг і оплачуються НСЗУ.
Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО
Цей невеликий і легкий автомобіль, проте з дуже високою прохідністю по бездоріжжю якнайкраще підходить для патрулювання як зеленої лінії кордону, так і відкритих ділянок на волинському поліссі з його піщаними ґрунтами і болотистими місцинами.
Минулої доби ЗСУ знищили 400 окупантів, один літак та шість танків
Росія на війні з Україною втратила уже близько 58 150 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,
танків ‒ 2312 (+6) од.;
бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;
артилерійських систем – 1381 (+3) од.;
РСЗВ – 331 (+0) од.;
засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;
літаків – 262 (+1) од.;
гелікоптерів – 224 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
На Волині змінили час комендантської години
Оскільки бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому, від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.
У Луцьку перейменують кілька вулиць. НАЗВИ
З 1 лютого у Луцьку перейменують вулицю Вільямса на Городищенську, Гаврилюка - на Святогірську, Казакова - на Бібліотечну, вулицю Лермонтова на вулицю Модринову, Народних Дружинників - на Листопадову, Софії Перовської - на Світанкову, Ковпака — на Крайню, а також вулицю Мамсурова на вулицю Магістральну та приєднати частину вулиці Мамсурова до вулиці Окружної.
«Не психуй»: мережу підірвав ролик з 3-річним волинянином в борошні. ВІДЕО
"Не психуй!" - відео з таким хештегом заполонило інтернет. А почалося все з трирічного хлопчика з Волині.
Ролик, де Назар Будько з Волині розсипав борошно, а потім почав заспокоювати маму, - поширила в тік-тоці подруга родини.
Відео стало вірусним і за кілька тижнів набрало 8 мільйонів переглядів та тисячі коментарів. Навіть Олексій Арестович поширив це відео на своїй сторінці. Підписав коротко: «А ось і зміна».
США надасть Україні ще 18 HIMARS та системи для боротьби з безпілотниками
Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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