«Не психуй»: добрі новини від ВолиньPost за 28 вересня

«Не психуй»: добрі новини від ВолиньPost за 28 вересня
Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже понад двісті. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!

Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 28 вересня, нагадаємо вам про таке:

Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.

Лікування COVID-19 у стаціонарі: яка безоплатна медична допомога доступна українцям

Найкращий спосіб захиститись від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації є вакцинація. Проте якщо людина захворіла і їй потрібна госпіталізація - усю медичну допомогу у стаціонарі вона отримає безоплатно.

Всі дослідження, аналізи, лікування, медикаментозна терапія, медична допомога в умовах інтенсивної терапії, киснева терапія, респіраторна підтримка, знеболення на всіх етапах - безоплатні для пацієнта.

Складання плану реабілітації та реабілітація в гострому періоді - також входять у безоплатний перелік послуг і оплачуються НСЗУ.

Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО

Цей невеликий і легкий автомобіль, проте з дуже високою прохідністю по бездоріжжю якнайкраще підходить для патрулювання як зеленої лінії кордону, так і відкритих ділянок на волинському поліссі з його піщаними ґрунтами і болотистими місцинами.

Минулої доби ЗСУ знищили 400 окупантів, один літак та шість танків

Росія на війні з Україною втратила уже близько 58 150 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,
танків ‒ 2312 (+6) од.;
бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;
артилерійських систем – 1381 (+3) од.;
РСЗВ – 331 (+0) од.;
засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;
літаків – 262 (+1) од.;
гелікоптерів – 224 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.

На Волині змінили час комендантської години

Оскільки бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому, від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.

У Луцьку перейменують кілька вулиць. НАЗВИ

З 1 лютого у Луцьку перейменують вулицю Вільямса на Городищенську, Гаврилюка - на Святогірську, Казакова - на Бібліотечну, вулицю Лермонтова на вулицю Модринову, Народних Дружинників - на Листопадову, Софії Перовської - на Світанкову, Ковпака — на Крайню, а також вулицю Мамсурова на вулицю Магістральну та приєднати частину вулиці Мамсурова до вулиці Окружної.

«Не психуй»: мережу підірвав ролик з 3-річним волинянином в борошні. ВІДЕО

"Не психуй!" - відео з таким хештегом заполонило інтернет. А почалося все з трирічного хлопчика з Волині.

Ролик, де Назар Будько з Волині розсипав борошно, а потім почав заспокоювати маму, - поширила в тік-тоці подруга родини.

Відео стало вірусним і за кілька тижнів набрало 8 мільйонів переглядів та тисячі коментарів. Навіть Олексій Арестович поширив це відео на своїй сторінці. Підписав коротко: «А ось і зміна».

США надасть Україні ще 18 HIMARS та системи для боротьби з безпілотниками

Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

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