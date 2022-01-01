На Херсонщині ЗСУ знищили місце базування окупантів, – депутат
Сьогодні, 01:15
Українські захисники на Херсонщині влучили у будівлю, де базувалися окупанти.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Депутат пише, що за інформацією місцевих, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів.
"Навіть не кілька десятків. Зокрема кадирівців. Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Депутат пише, що за інформацією місцевих, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів.
"Навіть не кілька десятків. Зокрема кадирівців. Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Херсонщині ЗСУ знищили місце базування окупантів, – депутат
Сьогодні, 01:15
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Не психуй»: добрі новини від ВолиньPost за 28 вересня
28 вересень, 23:35
США надасть Україні ще 18 HIMARS та системи для боротьби з безпілотниками
28 вересень, 22:55
Компанія ексрегіонала Новинського видобуватиме на Волині корисні копалини
28 вересень, 22:13
Медіа