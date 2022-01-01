На Херсонщині ЗСУ знищили місце базування окупантів, – депутат

На Херсонщині ЗСУ знищили місце базування окупантів, – депутат
Українські захисники на Херсонщині влучили у будівлю, де базувалися окупанти.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Депутат пише, що за інформацією місцевих, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів.

"Навіть не кілька десятків. Зокрема кадирівців. Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - йдеться у дописі.

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Теги: війна, ЗСУ, Херсонщина
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