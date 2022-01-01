Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок

Волинські власники елітних автомобілів за підсумками восьми місяців2022 року сплатили 1,5 мільйона гривень транспортного податку.Із загальної суми надходжень майже 700 тисяч гривень транспортногоподатку надійшло до бюджету м. Луцька, - повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.Тим часом, на Горохівщині до бюджетів громад автолюбителі сплатили 143 тисячі гривень транспортного податку. 133,5 тисячі гривень перерахували власники авто, що зареєстровані у Луцькому районі. Ще 100 тисяч гривень – внесок власників вартісних автомобілів до бюджету м. Ковеля.Транспортний податок входить до складу податку на майно. Власникиелітних транспортних засобів мають обов’язок не лише сплачуватитранспортний податок, - нагадують у Головному управлінні ДПС уВолинській області.Усім, хто придбав дорогі автомобілі за доходи без належної сплатиПДФО, запропоновано скористатися одноразовим добровільнимдекларування активів до 1 березня 2023 року.Сплативши збір після подання одноразової добровільної декларації, такі особи звільняються від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності за несплату податків у минулому.