Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок

Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок
Волинські власники елітних автомобілів за підсумками восьми місяців
2022 року сплатили 1,5 мільйона гривень транспортного податку.

Із загальної суми надходжень майже 700 тисяч гривень транспортного
податку надійшло до бюджету м. Луцька, - повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.

Тим часом, на Горохівщині до бюджетів громад автолюбителі сплатили 143 тисячі гривень транспортного податку. 133,5 тисячі гривень перерахували власники авто, що зареєстровані у Луцькому районі. Ще 100 тисяч гривень – внесок власників вартісних автомобілів до бюджету м. Ковеля.

Транспортний податок входить до складу податку на майно. Власники
елітних транспортних засобів мають обов’язок не лише сплачувати
транспортний податок, - нагадують у Головному управлінні ДПС у
Волинській області.

Усім, хто придбав дорогі автомобілі за доходи без належної сплати
ПДФО, запропоновано скористатися одноразовим добровільним
декларування активів до 1 березня 2023 року.

Сплативши збір після подання одноразової добровільної декларації, такі особи звільняються від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності за несплату податків у минулому.

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Теги: податок, авто, Волин
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