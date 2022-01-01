Україна та Росія ведуть перемовини про обмін полоненими «всіх на всіх»





Наразі триває робота з організації окремих обмінів, зазначив очільник Головного управління розвідки Міноборони, - пише



Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час зустрічі з представниками рідних та близьких українських військовополонених повідомив, що триває робота з організації окремих обмінів, і "це тривалий та виснажливий процес".



"Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх", - зазначили у штабі.

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