Україна та Росія ведуть перемовини про обмін полоненими «всіх на всіх»

Україна та Росія ведуть перемовини про обмін полоненими «всіх на всіх»
Україна не припиняє роботу над тим, щоб організувати новий обмін полоненими з Росією.

Наразі триває робота з організації окремих обмінів, зазначив очільник Головного управління розвідки Міноборони, - пише УНІАН.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час зустрічі з представниками рідних та близьких українських військовополонених повідомив, що триває робота з організації окремих обмінів, і "це тривалий та виснажливий процес".

"Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх", - зазначили у штабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені, Україна, росія, війна, обмін, перемовини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна та Росія ведуть перемовини про обмін полоненими «всіх на всіх»
Сьогодні, 03:42
Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок
Сьогодні, 02:17
На Херсонщині ЗСУ знищили місце базування окупантів, – депутат
Сьогодні, 01:15
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Не психуй»: добрі новини від ВолиньPost за 28 вересня
28 вересень, 23:35
Схожі новини
«Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО «Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО
23 вересень, 21:18
Росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі: присутні сліди катувань, – Лубінець Росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі: присутні сліди катувань, – Лубінець
08 вересень, 09:40
Україна повернула тіла ще 45 полеглих захисників Україна повернула тіла ще 45 полеглих захисників
19 липень, 12:10
Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України Російські полонені працюватимуть на відновлення економіки України
08 березень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна та Росія ведуть перемовини про обмін полоненими «всіх на всіх»
Сьогодні, 03:42
 0
Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок
Сьогодні, 02:17
 0
На Херсонщині ЗСУ знищили місце базування окупантів, – депутат
Сьогодні, 01:15
 0
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Не психуй»: добрі новини від ВолиньPost за 28 вересня
28 вересень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8