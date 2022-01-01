Воїни 14 ОМБр показали, як нищать ворогів. ВІДЕО

Воїни 14 ОМБр показали, як нищать ворогів. ВІДЕО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого захищають Україну від російських загарбників і знімають свою роботу на відео.

Черговий ролик опублікували на сторінці підрозділу у фейсбуці.

"Титанічна праця Князівських воїнів на передовій в кількох секундах. Запам'ятайте ці кадри, вони історичні - це знищення ворогів України! Кожен наш підрозділ кожного дня впевнено наближує Перемогу!" - йдеться у дописі до відео.


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Теги: Україна, війна, 14 ОМБр, Волинь
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