Воїни 14 ОМБр показали, як нищать ворогів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого захищають Україну від російських загарбників і знімають свою роботу на відео.
Черговий ролик опублікували на сторінці підрозділу у фейсбуці.
"Титанічна праця Князівських воїнів на передовій в кількох секундах. Запам'ятайте ці кадри, вони історичні - це знищення ворогів України! Кожен наш підрозділ кожного дня впевнено наближує Перемогу!" - йдеться у дописі до відео.
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Черговий ролик опублікували на сторінці підрозділу у фейсбуці.
"Титанічна праця Князівських воїнів на передовій в кількох секундах. Запам'ятайте ці кадри, вони історичні - це знищення ворогів України! Кожен наш підрозділ кожного дня впевнено наближує Перемогу!" - йдеться у дописі до відео.
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