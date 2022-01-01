Скільки коштуватиме відновлення України після війни
Сьогодні, 07:33
Збитки, завдані Україні війною з РФ, вже в 1,6 раза перевищують ВВП держави. Потреба у коштах – майже 350 млрд доларів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише Кореспондент.
"Ситуацію зі збитками зафіксовано станом на червень. Потреба в коштах, згідно з цим звітом, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більша, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. У 1,6 раза більша сума, ніж ВВП. "Звичайно, ми розуміємо, що насамперед фінансові ресурси потрібні на швидке відновлення, соціальну інфраструктуру, інфраструктуру критичну, підготовку до зими", - зазначив він.
За словами голови Кабміну, цей звіт готували у тісному сприянні фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.
Учасники наради також обговорили питання відновлення важливої інфраструктури та підготовки до опалювального сезону.
Як зазначив Шмигаль, уряд виділив уже понад чотири млрд грн на якнайшвидше та критично необхідне відновлення у деокупованих областях.
За інформацією Мінрегіону, загальна кількість об'єктів, які потребують відновлення у звільнених областях, уже досягла майже 51 тисячі. У той же час загальний обсяг освоєних коштів, виділених із резервного фонду державного бюджету, становить лише 57%.
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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише Кореспондент.
"Ситуацію зі збитками зафіксовано станом на червень. Потреба в коштах, згідно з цим звітом, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більша, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. У 1,6 раза більша сума, ніж ВВП. "Звичайно, ми розуміємо, що насамперед фінансові ресурси потрібні на швидке відновлення, соціальну інфраструктуру, інфраструктуру критичну, підготовку до зими", - зазначив він.
За словами голови Кабміну, цей звіт готували у тісному сприянні фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.
Учасники наради також обговорили питання відновлення важливої інфраструктури та підготовки до опалювального сезону.
Як зазначив Шмигаль, уряд виділив уже понад чотири млрд грн на якнайшвидше та критично необхідне відновлення у деокупованих областях.
За інформацією Мінрегіону, загальна кількість об'єктів, які потребують відновлення у звільнених областях, уже досягла майже 51 тисячі. У той же час загальний обсяг освоєних коштів, виділених із резервного фонду державного бюджету, становить лише 57%.
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