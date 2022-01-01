Скільки коштуватиме відновлення України після війни





Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише



"Ситуацію зі збитками зафіксовано станом на червень. Потреба в коштах, згідно з цим звітом, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більша, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. У 1,6 раза більша сума, ніж ВВП. "Звичайно, ми розуміємо, що насамперед фінансові ресурси потрібні на швидке відновлення, соціальну інфраструктуру, інфраструктуру критичну, підготовку до зими", - зазначив він.



За словами голови Кабміну, цей звіт готували у тісному сприянні фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.



Учасники наради також обговорили питання відновлення важливої ​​інфраструктури та підготовки до опалювального сезону.



Як зазначив Шмигаль, уряд виділив уже понад чотири млрд грн на якнайшвидше та критично необхідне відновлення у деокупованих областях.



За інформацією Мінрегіону, загальна кількість об'єктів, які потребують відновлення у звільнених областях, уже досягла майже 51 тисячі. У той же час загальний обсяг освоєних коштів, виділених із резервного фонду державного бюджету, становить лише 57%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збитки, завдані Україні війною з РФ, вже в 1,6 раза перевищують ВВП держави. Потреба у коштах – майже 350 млрд доларів.Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише Кореспондент "Ситуацію зі збитками зафіксовано станом на червень. Потреба в коштах, згідно з цим звітом, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більша, ніж ВВП нашої держави за минулий рік. У 1,6 раза більша сума, ніж ВВП. "Звичайно, ми розуміємо, що насамперед фінансові ресурси потрібні на швидке відновлення, соціальну інфраструктуру, інфраструктуру критичну, підготовку до зими", - зазначив він.За словами голови Кабміну, цей звіт готували у тісному сприянні фахівці Світового банку, Європейської комісії та уряду.Учасники наради також обговорили питання відновлення важливої ​​інфраструктури та підготовки до опалювального сезону.Як зазначив Шмигаль, уряд виділив уже понад чотири млрд грн на якнайшвидше та критично необхідне відновлення у деокупованих областях.За інформацією Мінрегіону, загальна кількість об'єктів, які потребують відновлення у звільнених областях, уже досягла майже 51 тисячі. У той же час загальний обсяг освоєних коштів, виділених із резервного фонду державного бюджету, становить лише 57%.

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