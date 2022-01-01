Армія РФ поповнилася 400 в'язнями: яка ситуація на усіх напрямках

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.Про це інформує Генштаб ЗСУ.За минулу добу противник завдав трьох ракетних та восьми авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області;на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне;на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське;на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки.На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог на цьому напрямку здійснив понад 45 вильотів БПЛА.Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат у живій силі, зокрема комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року.За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Перемога, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили чотири БПЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59.