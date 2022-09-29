Росіяни можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана – ISW

Росіяни можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана – ISW
Українські захисники просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману, оточуючи російські війська. Крах окупантів у цьому районі матиме серйозні наслідки для них на півночі Донецької та західній частині Луганської областей.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише Слово і Діло.

Російські військові блогери у середу, 28 вересня, обговорювали, що російські сили у районі Лимана можуть зазнати неминучої поразки. За даними аналітиків, ЗСУ можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога.

«Крах лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям рф вздовж західного кордону Луганської області та у районі Сєвєродонецька-Лисичанська», – йдеться у повідомленні.

За словами експертів, російське Міноборони не підготувало інформаційно своє населення до такої поразки. Саме це може призвести до зниження бойового духу росіян, який залишається низьким. Зокрема, це може спричинити паніку серед російських військових, як і після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

28 вересня українські війська досягали успіхів навколо Лиману. Вони наступали з півночі вздовж дуги Зелена Долина – Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

ЗСУ вдалося взяти під контроль Зелену Долину (15 км на північ від Лиману) і просунулися на схід, щоб взяти під контроль Колодязі (11 км на північний схід від Лиману); просунулися на південний схід від Колодязі та ведуть бої на околицях Торського, що за 12 км на північний схід від Лиман. Також скупчилися біля Ямполя (13 км на південний схід від Лиману) і прорвали там російські оборонні рубежі, щоб просунутися на Торське з південного заходу.

Крім того, українські захисники атакують Шандриголове, яке знаходиться приблизно за 10 км на північний захід від Лиману. Також звільнили Новоселівку, на південь від Шандриголового та за 10 км на північний захід від Лиману, і намагаються взяти під контроль дорогу Сватове-Лиман. Наразі вона є критичною наземною лінією зв’язку (GLOC) для російського угруповання в Лимані.

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Теги: Лиман, окупанти, поразка
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