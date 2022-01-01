Які категорії освітян не підпадають під мобілізацію





Про це пише видання



За українським законодавством, призову на військову службу не підлягають:



- наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти,



- здобувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.



Окрім цього, мобілізації не підлягають учні та викладачі закладів професійної чи професійно-технічної освіти. Тобто, відстрочку від мобілізації можуть отримати:



- студенти ПТУ, які навчаються на денній чи дуальній формі,



- викладачі ПТУ за умови, що заклад освіти є їхнім основним місцем роботи й вони мають не менше ніж 0,75 ставки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – мобілізація. Серед освітян є категорії, яким, за законодавством, не можуть видати повістку. Попри воєнний стан, мобілізація працівників сфери освіти обмежена. Певні категорії мають право на відстрочку від служби в лавах ЗСУ.Про це пише видання "ЧЕline". За українським законодавством, призову на військову службу не підлягають:- наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти,- здобувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.Окрім цього, мобілізації не підлягають учні та викладачі закладів професійної чи професійно-технічної освіти. Тобто, відстрочку від мобілізації можуть отримати:- студенти ПТУ, які навчаються на денній чи дуальній формі,- викладачі ПТУ за умови, що заклад освіти є їхнім основним місцем роботи й вони мають не менше ніж 0,75 ставки.

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