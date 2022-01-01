Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина

Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина
Вночі 29 вересня росіяни ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета.
Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина

Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали – шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти.

У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.
Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, обстріли, ніч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:32
На Волині п'яний водій Volkswagen влетів у ЗАЗ: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 10:19
Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 10:10
Постійне відчуття голоду: захисники «Азовсталі» розповіли про ще одне пройдене «пекло» в Оленівці
Сьогодні, 09:52
Які категорії освітян не підпадають під мобілізацію
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
Складна ситуація в окупованих селах Херсонщини: як минула ніч у регіонах України Складна ситуація в окупованих селах Херсонщини: як минула ніч у регіонах України
03 травень, 09:17
Росія обстріляла центр Миколаєва Росія обстріляла центр Миколаєва
27 вересень, 12:47
Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО
26 вересень, 19:22
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та «Ураганів» Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та «Ураганів»
25 вересень, 06:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Юрій Бабинець виборов «золото» і «бронзу» на чемпіонаті Європи з парапауерліфтингу
Сьогодні, 10:47
 0
Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині п'яний водій Volkswagen влетів у ЗАЗ: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 10:19
 0
Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 10:10
 0
Постійне відчуття голоду: захисники «Азовсталі» розповіли про ще одне пройдене «пекло» в Оленівці
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8