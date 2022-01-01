Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 10:10
Вночі 29 вересня росіяни ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета.
Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали – шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти.
У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета.
Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали – шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти.
У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.
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