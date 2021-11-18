На Волині п'яний водій Volkswagen влетів у ЗАЗ: є постраждалі. ФОТО

28 вересня в Іваничах 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у станні алкогольного сп’яніння, зіткнувся з легковиком ЗАЗ Славута, який рухався по смузі зустрічного руху.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.За кермом ЗАЗу перебувала 33-річна жителька селища. Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження. Також постраждав 36-річний пасажир Славути. Їх обох госпіталізували.Водій легковика Volkswagen Golf отримав незначні тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.Під час освідчення водія алкотестер показав результат – 1,74 проміле.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Порушникові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.