На Волині п'яний водій Volkswagen влетів у ЗАЗ: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 10:19
28 вересня в Іваничах 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у станні алкогольного сп’яніння, зіткнувся з легковиком ЗАЗ Славута, який рухався по смузі зустрічного руху.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
За кермом ЗАЗу перебувала 33-річна жителька селища. Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження. Також постраждав 36-річний пасажир Славути. Їх обох госпіталізували.
Водій легковика Volkswagen Golf отримав незначні тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
Під час освідчення водія алкотестер показав результат – 1,74 проміле.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Порушникові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
За кермом ЗАЗу перебувала 33-річна жителька селища. Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження. Також постраждав 36-річний пасажир Славути. Їх обох госпіталізували.
Водій легковика Volkswagen Golf отримав незначні тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
Під час освідчення водія алкотестер показав результат – 1,74 проміле.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Порушникові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.
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