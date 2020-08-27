Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО

Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО
15 600 доз оральної вакцини проти поліомієліту привезли на Волинь і розподілили між медзакладами області.

Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка з педіатрії обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

Ця вакцина закінчилася в області влітку. У вересні партію препарату Україна отримала як гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ.
Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО

"Її отримали всі заклади. Наші комунальні заклади охорони здоров’я, приватні заклади охорони здоров’я та ФОПи, які працюють за пакетом "Первинна медична допомога" згідно з договором з НСЗУ", – каже Людмила Рожко.

Луцька міська дитяча поліклініка отримала 1,5 тисячі доз вакцини ОПВ, - розповідає лікарка Жанна Пахарчук. Наразі щеплення потребують приблизно три тисячі дітей, які обслуговуються в медзакладі. Оскільки флакон містить 20 доз, лікарі повідомляють батьків про наявність препарату і формують списки на щеплення.
Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО

Перед вакцинацією обов’язковий огляд лікаря. Усі супровідні документи, сертифікат можна переглянути в кабінеті щеплень, — каже медсестра Інна Арсієнкова.

У Луцькій міській дитячій поліклініці щепилася 14-річна Аліна Романюк. Мама дівчини, Тетяна, каже: вакцинацію вважає важливою для здоров’я дітей.
Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО

За інформацією головної спеціалістки з педіатрії обласного управління охорони здоров’я Людмили Рожко, також в область надійшло 8 100 доз вакцини проти кашлюка, дифтерії та правцю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліомієліт, вакцина, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин Юрій Бабинець виборов «золото» і «бронзу» на чемпіонаті Європи з парапауерліфтингу
Сьогодні, 10:47
Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:32
На Волині п'яний водій Volkswagen влетів у ЗАЗ: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 10:19
Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 10:10
Постійне відчуття голоду: захисники «Азовсталі» розповіли про ще одне пройдене «пекло» в Оленівці
Сьогодні, 09:52
Схожі новини
На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО
17 січень, 17:22
В яких районах Волині – найнижчі показники щеплення від поліомієліту та кору В яких районах Волині – найнижчі показники щеплення від поліомієліту та кору
27 серпень, 2020, 17:40
Випадок поліомієліту у дитини на Волині: вірус виявили і в сестри хворого, але вона здорова Випадок поліомієліту у дитини на Волині: вірус виявили і в сестри хворого, але вона здорова
04 листопад, 2019, 09:56
Волинь вперше отримала вакцину Janssen Волинь вперше отримала вакцину Janssen
19 серпень, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Юрій Бабинець виборов «золото» і «бронзу» на чемпіонаті Європи з парапауерліфтингу
Сьогодні, 10:47
 0
Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині п'яний водій Volkswagen влетів у ЗАЗ: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 10:19
 0
Вночі Росія обстріляла житлові квартали Дніпра: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 10:10
 0
Постійне відчуття голоду: захисники «Азовсталі» розповіли про ще одне пройдене «пекло» в Оленівці
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8