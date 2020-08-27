Волинь отримала понад 15 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Рожко.



Ця вакцина закінчилася в області влітку. У вересні партію препарату Україна отримала як гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ.



"Її отримали всі заклади. Наші комунальні заклади охорони здоров’я, приватні заклади охорони здоров’я та ФОПи, які працюють за пакетом "Первинна медична допомога" згідно з договором з НСЗУ", – каже Людмила Рожко.



Луцька міська дитяча поліклініка отримала 1,5 тисячі доз вакцини ОПВ, - розповідає лікарка Жанна Пахарчук. Наразі щеплення потребують приблизно три тисячі дітей, які обслуговуються в медзакладі. Оскільки флакон містить 20 доз, лікарі повідомляють батьків про наявність препарату і формують списки на щеплення.



Перед вакцинацією обов’язковий огляд лікаря. Усі супровідні документи, сертифікат можна переглянути в кабінеті щеплень, — каже медсестра Інна Арсієнкова.



У Луцькій міській дитячій поліклініці щепилася 14-річна Аліна Романюк. Мама дівчини, Тетяна, каже: вакцинацію вважає важливою для здоров’я дітей.



За інформацією головної спеціалістки з педіатрії обласного управління охорони здоров’я Людмили Рожко, також в область надійшло 8 100 доз вакцини проти кашлюка, дифтерії та правцю.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 600 доз оральної вакцини проти поліомієліту привезли на Волинь і розподілили між медзакладами області.Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка з педіатрії обласного управління охорони здоров’яЦя вакцина закінчилася в області влітку. У вересні партію препарату Україна отримала як гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ."Її отримали всі заклади. Наші комунальні заклади охорони здоров’я, приватні заклади охорони здоров’я та ФОПи, які працюють за пакетом "Первинна медична допомога" згідно з договором з НСЗУ", – каже Людмила Рожко.Луцька міська дитяча поліклініка отримала 1,5 тисячі доз вакцини ОПВ, - розповідає лікарка. Наразі щеплення потребують приблизно три тисячі дітей, які обслуговуються в медзакладі. Оскільки флакон містить 20 доз, лікарі повідомляють батьків про наявність препарату і формують списки на щеплення.Перед вакцинацією обов’язковий огляд лікаря. Усі супровідні документи, сертифікат можна переглянути в кабінеті щеплень, — каже медсестраУ Луцькій міській дитячій поліклініці щепилася 14-річна. Мама дівчини, Тетяна, каже: вакцинацію вважає важливою для здоров’я дітей.За інформацією головної спеціалістки з педіатрії обласного управління охорони здоров’я Людмили Рожко, також в область надійшло 8 100 доз вакцини проти кашлюка, дифтерії та правцю.

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