Волинянин Юрій Бабинець виборов «золото» і «бронзу» на чемпіонаті Європи з парапауерліфтингу

З 22 по 30 вересня в Тбілісі проходить відкритий чемпіонат Європи з парапауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. На ньому ковельчанин виборов бронзову медаль та "золото" У загальному заліку.Про це повідомляють у Ковельраді.У столицю Грузії приїхали 155 атлетів і атлеток із 30 країн світу. Ці змагання – один з кваліфікаційних етапів відбору до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року, що відбудуться у Парижі (Франція).Українську збірну представили найкращі спортсмени-паралімпійці країни, у її складі – троє чоловіків та шість жінок.У ваговій категорії до 80 кг під блакитно-жовтим стягом виступив ковельчанинРезультативно виконавши свої три спроби на вазі – 190 кг, 195 кг та 196 кг у жимі штанги лежачи, Юрій став бронзовим призером відкритого чемпіонату Європи.Загальна сума піднятих ним на штанзі кілограмів принесла йому золоту медаль у загальному заліку Європейського форуму.29 вересня Юрій буде змагатися в основному складі команди України в програмі «Mixed tiam event» – змішаного командного чемпіонату Європи ( склад команди – 2 найсильніших атлети та одна атлетка від країни).