За всю історію РФ лише двічі оголошувала мобілізацію, це багато про що говорить, – Пентагон
Сьогодні, 11:09
За всю свою історію Росія лише двічі оголошувала мобілізацію. У США впевнені, що це вказує на проблеми, які агресору створили українці.
Про це заявив на брифінгу неназваний чиновник Пентагону, повідомляє прес-служба Міноборони США, пише УНІАН.
"До цього вони двічі проводили мобілізацію – у 1914 і 1941 роках. Якщо ви подумаєте про наслідки, в яких вони зараз перебувають, і порівняєте їх із Першою та Другою світовою війною, то це багато говорить про те, що українці змогли зробити з російською армією", – сказав американський чиновник.
Зазначається, що росіяни не відреагували позитивно за оголошення про мобілізацію 300 тисяч осіб. За словами посадовця, це не вперше в історії РФ, коли вона через проблеми з досягненням цілей намагається набрати бійців серед цивільних.
Очікується, що Росія може зіткнутися з багатьма проблемами під час мобілізації такої кількості цивільних. Зокрема, багато інструкторів перебувають на війні, а в Інтернеті з'являються повідомлення, що новомобілізованих перекидають на фронт лише після одного дня підготовки.
"Я просто думаю про рівень підготовки, який ми проводимо у наших збройних силах, і розумію, що це... досить неадекватно", – підсумував чиновник Пентагону.
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Про це заявив на брифінгу неназваний чиновник Пентагону, повідомляє прес-служба Міноборони США, пише УНІАН.
"До цього вони двічі проводили мобілізацію – у 1914 і 1941 роках. Якщо ви подумаєте про наслідки, в яких вони зараз перебувають, і порівняєте їх із Першою та Другою світовою війною, то це багато говорить про те, що українці змогли зробити з російською армією", – сказав американський чиновник.
Зазначається, що росіяни не відреагували позитивно за оголошення про мобілізацію 300 тисяч осіб. За словами посадовця, це не вперше в історії РФ, коли вона через проблеми з досягненням цілей намагається набрати бійців серед цивільних.
Очікується, що Росія може зіткнутися з багатьма проблемами під час мобілізації такої кількості цивільних. Зокрема, багато інструкторів перебувають на війні, а в Інтернеті з'являються повідомлення, що новомобілізованих перекидають на фронт лише після одного дня підготовки.
"Я просто думаю про рівень підготовки, який ми проводимо у наших збройних силах, і розумію, що це... досить неадекватно", – підсумував чиновник Пентагону.
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