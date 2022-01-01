В Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з РФ





Про це



Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи зс РФ. В результаті поповнення, співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має скласти 1 до 5.



Для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано зс РБ та місцевим радам.



Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.



Також влада РБ дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам зс РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи зс РФ. В результаті поповнення, співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має скласти 1 до 5.Для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано зс РБ та місцевим радам.Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.Також влада РБ дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам зс РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

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