У Ковелі відбудеться «БЛАГОFEST». ПРОГРАМА ЗАХОДУ





Про це повідомляють організатори фесту, серед яких – ГО «Велика ідея» та ГО «Українська асоціація захисту здоровʼя «Марлог-Кадуцей» у співпраці з іншими громадськими організаціями та за підтримки місцевого бізнесу міста Ковеля.



Програма фесту:



14:00-15:30 - продаж квитків благодійної лотереї



14:00-16:30 Музичні виступи Студії естрадного співу «Зорецвіт» (діти ліцею №13) та молоді м. Ковеля



16:30-17:00 - Аукціон «трофеїв» з-під Ізюму на підтримку 14 ОМБР



17:00-17:30 - Акція на підтримку полонених Азовсталі



17:30-18:00 - Розіграш благодійної лотереї



18:00-19:00 - патріотичне караоке для всіх бажаючих



Старт відбудеться о 14:00.



Додатково передбачені локації з продажем сувенірної продукції, солодощів та випічки, гарячих чаю та кави, аквагрим, фотозона, стрільба з луку.





Команди організаторів дійства з перших днів повномасштабного вторгнення працюють на забезпечення потреб потребуючих громадян на передовій, військових, шпиталів та лікарень, внутрішньопереміщених осіб в межах роботи гуманітарного хабу «Міжнародний волонтерський логістичний центр «МАРЛОГ».



З початком похолодань організації отримують масові звернення від військових з зони бойових дій про їх потребу в протизастудних лікарських засобах та зимових спальних мішках. Таких речей до гуманітарного хабу "Марлог" надходить від донорів з-за кордону у вкрай малих кількостях. Тому, власне, організатори вбачають необхідність у проведенні збору коштів на забезпечення даних потреб через проведення благодійного заходу.



Увесь отриманий прибуток буде направлений на закупівлю речей, які будуть передані за офіційними заявками на передову.



Звіт про закупівлю та передачу розмістять на офіційних



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 2 жовтня відбудеться благодійний захід «БЛАГОFEST» на центральній площі міста (біля фонтану).Про це повідомляють організатори фесту, серед яких – ГО «Велика ідея» та ГО «Українська асоціація захисту здоровʼя «Марлог-Кадуцей» у співпраці з іншими громадськими організаціями та за підтримки місцевого бізнесу міста Ковеля.14:00-15:30 - продаж квитків благодійної лотереї14:00-16:30 Музичні виступи Студії естрадного співу «Зорецвіт» (діти ліцею №13) та молоді м. Ковеля16:30-17:00 - Аукціон «трофеїв» з-під Ізюму на підтримку 14 ОМБР17:00-17:30 - Акція на підтримку полонених Азовсталі17:30-18:00 - Розіграш благодійної лотереї18:00-19:00 - патріотичне караоке для всіх бажаючихСтарт відбудеться о 14:00.Додатково передбачені локації з продажем сувенірної продукції, солодощів та випічки, гарячих чаю та кави, аквагрим, фотозона, стрільба з луку.Команди організаторів дійства з перших днів повномасштабного вторгнення працюють на забезпечення потреб потребуючих громадян на передовій, військових, шпиталів та лікарень, внутрішньопереміщених осіб в межах роботи гуманітарного хабу «Міжнародний волонтерський логістичний центр «МАРЛОГ».З початком похолодань організації отримують масові звернення від військових з зони бойових дій про їх потребу в протизастудних лікарських засобах та зимових спальних мішках. Таких речей до гуманітарного хабу "Марлог" надходить від донорів з-за кордону у вкрай малих кількостях. Тому, власне, організатори вбачають необхідність у проведенні збору коштів на забезпечення даних потреб через проведення благодійного заходу.Увесь отриманий прибуток буде направлений на закупівлю речей, які будуть передані за офіційними заявками на передову.Звіт про закупівлю та передачу розмістять на офіційних сторінках організаторів у соціальних мережах.

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