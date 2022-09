На що звернути увагу при створенні резюме для IT*

Загальні рекомендації щодо створення резюме для IT

Додаткова інформація у резюме також дуже важлива

Хоча IT-спеціалісти мають профілі на LinkedIn та GitHub, все ж резюме – це справжній must have для претендента на здобуття IT-посади.Якщо вам потрібно створити резюме для IT і ви не знаєте, з чого саме почати, то рекомендують ознайомитися з публікаціями у блозі IT-рекрутингової агенції ITExpert. Тут ви дізнаєтесь чимало корисної інформації щодо працевлаштування IT-спеціалістів. Експерти агенції пропонують дізнатися багато лайфхаків, що стануть у нагоді як початківцям, так і досвідченим робітникам сфери інформаційних технологій.Головне завдання резюме – змусити рекрутера запросити вас на співбесіду, тож вам треба першочергово звернути увагу на:- мову;- обсяг;- структурування інформації;- ключові слова.Якщо ви шукаєте роботу у міжнародній компанії, то слід писати резюме саме англійською. Це варто робити навіть якщо компанія вітчизняна, але опис вакансії англомовний. Готовий текст неодмінно слід перевірити на наявність стилістичних та граматичних помилок. Якщо ви пишете про володіння іноземними мовами, то треба вказувати рівень, наприклад, Upper-Intermediate. Дуже добре, якщо ви можете надати відповідний сертифікат.Оптимальний розмір CV програміста складає 1-2 сторінки, при наявності багатого релевантного досвіду можна збільшити обсяг ще на сторінку. Якщо розмір CV перевищує 3 сторінки, це свідчить про те, що претендент не вміє структурувати інформацію.Що стосується структурування, то інформацію треба подавати блоками, таке резюме буде краще сприйматися оком, тож рекрутер неодмінно відзначить такий знак поваги до себе.Якщо ви вкажете ключові слова у резюме, то це значно полегшить сорсинг хедхантерам.Принципово важливими пунктами резюме є надання загальної інформації та відомостей про досвід, але не слід забувати і про додаткову інформацію, що допоможе показати кандидата з вигідного боку. До резюме треба додати відомості про освіту, pet-проекти, soft skills, посилання на рекомендації. Можна також вказати й інтереси, адже деяких працедавців хвилює відсутність у працівників хобі.Не варто ігнорувати правила створення резюме, адже це – ваша перепустка до співбесіди, воно допоможе вам приєднатися до крутої команди та отримувати чималий прибуток.