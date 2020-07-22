«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів

«Мінування» шкіл у Луцьку набуло масового характеру

Псевдомінери активізувалися лише після повномасштабного вторгнення росії

Telegram – на службі у псевдомінерів

У «мінерів» - затишшя

У Луцьку через повідомлення про фейкові мінування евакуюють учнів та вчителів шкіл. Часті «мінування» соціальних об'єктів розпочалися в місті приблизно наприкінці 2023 року. Однак масовою ця хвиля стала вже у 2024 році.Так, 9 січня 2024 року псевдомінери повідомили про закладену вибухівку у луцькому ліцеї №3 - інформація не підтвердилася. 12 січня 2024 року на електронну адресу ліцею № 10 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні закладені бомби.Поліцейські встановили зловмисників, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Це троє учнів вказаного закладу. Підлітки хотіли перевірити, чи справді усіх школярів евакуюють з навчального закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років. Батьків учнів притягнули до адміністративної відповідальності.18 та 19 січня 2024 року у Луцьку масово надходили повідомлення про псевдомінування навчальних закладів. Зокрема, це ліцеї: № 10, № 18, № 15, № 25 та № 23.19 січня 2024 року листи про «замінування» надійшли у школи № 1, 5, 15, 18, 22, 26, 25 та 9.З 22 до 24 січня 2024 року школи Луцька були переведені на дистанційне навчання через хвилю «замінувань».25 січня 2024 року через повідомлення про начебто замінування евакуювали учнів декількох шкіл. Зокрема, навчальний процес призупинили у школах №17, №18, №19, № 21. Навчальні заклади у Луцьку знову перевіряли.На численних фото з місць подій видно, як діти і дорослі стоять на вулиці й чекають, доки будівлю перевірять на наявність вибухових речовин.Директор департаменту освіти Луцької міської радикаже, що ці «замінування» дуже негативно впливають на навчальний процес. Адже доводиться часто евакуювати дітей та персонал навчальних закладів, зриваються уроки.За його словами, разом із правоохоронцями напрацьовано алгоритм дій у разі надходження повідомлень про замінування тих чи інших шкіл. Але розкривати подробиці не став, посилаючись на таємницю.Директор луцького ліцею №10, а заклад, яким він керує, «мінують» досить часто, зазначив, що ситуація контрольована і евакуація учнів та вчителів проходить без ексцесів. Та підтверджує слова Віталія Бондара – це негативно впливає на сам навчальний процес, адже зриваються заняття.«Зараз Україна потерпає від різноманітних викликів. Безумовно, навчання теж не має бути осторонь. Але ми налагоджуємо одразу процес після евакуації: коли служби усе перевірять, ми повертаємося на навчання. Це є проблема, але не така, яка не вирішується. Вчителі до цього готові, діти готові. Ми застосовуємо різноманітні методи навчання. Після того, як заклад перевірять, у дітей розпочинається той урок, який за розкладом. Це не є добре, але ми виходимо із тієї ситуації, яка є», - зазначив Олег Михальчук.Якщо говорити про загальноукраїнську тенденцію, то листи надходять електронною поштою з анонімних адрес. Відправники використовують численні сервіси, що дозволяють створювати тимчасові скриньки всередині одного облікового запису, наприклад, MsgSafe. Ці сервіси популярні, зокрема, серед хакерів та різноманітних мережевих шахраїв через високий рівень анонімності.Створити можна скільки завгодно анонімних адрес - але потрібно вигадати якийсь логін. Тут відправники використовують тему ненависті або імена відомих убивць.Влада України висуває версії про причетність росії. У Службі безпеки України заявляли, що мета таких повідомлень – «створити напруженість та панічні настрої у суспільстві». Мовляв, повідомлення про псевдомінування - поширений інструмент в умовах гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України.Волинські правоохоронці на запит журналістіврозповіли, що згідно з автоматизованою інформаційною системою «Єдиний облік», в період із 1 січня 2024 року по теперішній час в Луцькому РУП ГУНП у Волинській області було зареєстровано 40 повідомлень по факту псевдозамінування шкіл у Луцьку. До повномасштабного вторгнення росії таких повідомлень зареєстровано не було. Розпочаті кримінальні провадження, за якими проводиться досудове розслідування.Як зазначили у поліції, повідомлення про псевдозамінування шкіл у Луцьку здебільшого надходять на електронні адреси самих шкіл, ДСНС та електронну адресу Луцької міської ради.Щоправда, на запитання, чи вже є хтось притягнутий до відповідальності, правоохоронці дипломатично зазначили: «За свідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці, знищення чи пошкодження об’єктів власності передбачена кримінальна відповідальність за ст. 259 КК України».Ця хвиля псевдомінувань луцьких шкіл збіглася з появою у Телеграмі спільнот, присвячених фейковим мінуванням.До слова, минулого року, як інформує пресслужба СБУ, задокументували численні спроби спецслужб рф розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про «мінування» інфраструктури в різних населених пунктах держави, зокрема, школи.За минулий рік було отримано більше, ніж 2 тисячі анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей.Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території рф, а також від українських «абонентів».СБУ встановила, що для «розсилання» терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей. Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу «Вконтакте», підконтрольні Телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи.На цих ресурсах представники спецслужб рф «знайомляться» з юними користувачами і пропонують їм співпрацю. Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує «легкі» гроші.Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування «анонімні терористи» отримують від своїх російських кураторів перелік «пріоритетних» об’єктів в Україні.Для анонімності «листів» їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Однак, зловмисникам це не допомагає – їхні особи встановлюються.Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які повідомили про «мінування» обласної військової адміністрації та міського торговельного центру.За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників фсб, які завербували обох школярів через підконтрольні рф Телеграм-канали. Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу УкраїниДо слова, журналісти видання «Акцент» нещодавно виявили у месенджері Телеграм-канал, де пропонують замовити повідомлення про мінування. Школярі платять власникам онлайн-спільноти, щоб ті заявили про замінування їхніх навчальних закладів.Зловмисник створив свій канал у Телеграмі, в якому він приймає «замовлення» на мінування у різних країнах та містах. У спеціальному чаті його підписники-школярі пишуть сотні повідомлень за хвилину з проханнями замінувати їхню школу. Також, як зазначено на сторінці, він це робить за гроші. Проте, не варто виключати того, що створення даного Телеграм-каналу - відволікаючий маневр, на якому використовують реальне бажання дітей не вчитися, і це одна зі схем кібертерористів.Луцькі школи не «мінують» вже кілька тижнів. Та це може бути затишшям перед бурею. Як же боротися із таким негативним явищем - як псевдомінери? Розв'язання будь-якої проблеми для початку вимагає визначення її причин. За словами експертів, існує три типи «мінерів».– люди, які до кінця не знають законів та відповідальності за їх порушення. А згідно з Кримінальним кодексом, за хибне мінування загрожує до 6 років позбавлення волі. Для таких людей повідомлення про бомби справді перетворюються на розвагу.Боротися з такими інформаційними терористами, на думку експертів, потрібно їхньою ж зброєю – інформацією. Це довгий шлях. Втім зі шкільної парти потрібно всім пояснювати, що робити подібні речі - це неправильно. Адже багато хто дійсно не розуміє, що за це передбачена відповідальність. І за це можна сісти за ґрати - і надовго.Крім того, допомогли б показові суди як інформаційна кампанія.- психічно хворі люди. Припиняти хибні повідомлення від таких людей складніше. Адже раціональні аргументи про те, що за невдалий жарт загрожує серйозний термін, на таких людей можуть не діяти.Проте проблема може бути вирішена побудовою розгалуженої системи відеоспостереження у містах та місцях скупчення людей. Адже куди простіше передивитися по камерах, чи хтось залишив підозрілий предмет, ніж підіймати на вуха всі профільні служби.– реальні телефонні терористи, які усвідомлюють відповідальність, але роблять лжемінування для дестабілізації ситуації у країні.Річ у тім, що такого роду тероризм не вимагає серйозних ресурсів: повідомити поліцію про фейкову бомбу досить просто. І цілком очевидно, що Кремль і надалі активно дестабілізуватиме ситуацію в Україні, тому Україна має реагувати відповідно до законів воєнного часу.