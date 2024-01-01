Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 7 – 10 березня





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть майже детективну історію про несподіваний спадок від незнайомої американської бабусі і втілення в життя її мрії. Разом з героями переживатимуть почуття нерозділеного кохання, захоплюватимуться сценічною мовою, їхньою акторською майстерністю, досліджуватимуть життєвий шлях справжнього символа України – Тараса Шевченка.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 7 до 10 березня.



У четвер, 7 березня, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Тонка історія, сповнена болю, гумору та світла, у якій молода дівчина у погоні за спадком у півтора мільйона доларів знаходить щось значно важливіше...



Купуйте квитки на виставу у касі та адміністраторів, а також



У п’ятницю, 8 березня, о 18:00 – моновистава «Стіна» Юрія Щербака, моноверсія Галини Стефанової та Миколи Мерзлікіна. Режисерка-постановниця – Галина Стефанова. Тривалість – 1 година 10 хвилин.



Це «сповідь княжни Варвари Рєпніної про її дивні стосунки з класним художником Т. Г. Шевченком» (примітка автора).



У суботу, 9 березня, до дня народження Тараса Шевченка, о 17:00 на основній сцені – драма «Державна зрада» Рея Лепіки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Яким він був? Академік, обдарований скульптор, викладач живопису, успішний і затребуваний художник-портретист... Елегантний, зі смаком одягнений, ніколи не соромився свого походження, зустрічався і товаришував із найвидатнішими людьми своєї епохи... Харизматичний, ерудований, талановитий оповідач, любитель пожартувати, «зірка» культурного товариства того часу... Вільно розмовляв на кількох іноземних мовах... Цікаво, чи відомі вам такі факти про нього? Вистава нашого театру торкнеться теми життєвого шляху та стосунків із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка. Прийдіть вшанувати разом пам’ять видатного українця!



У неділю, 10 березня о 12:00, «Лис Микита» за Іваном Франком. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Казка для сімейного перегляду. Яскрава та насичена вистава із гумором, цікавим підтекстом та видовищними танцями. Головні герої – звірі, які борються за виживання, їхня поведінка дуже нагадує людське суспільство. Вони живуть, працюють, мають родичів, ходять у гості, судяться, сваряться і миряться, плачуть і сміються, люблять і ненавидять…



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю ввечері, 10 березня, о 17:00 – комедія «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Чоловічий розум проти жіночого, хитрість проти хитрості, інтрига за інтригою... І ось, двоє людей втягнули один одного, та ще й зі слугами, у гру, із якої вихід єдиний – закохатися!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть майже детективну історію про несподіваний спадок від незнайомої американської бабусі і втілення в життя її мрії. Разом з героями переживатимуть почуття нерозділеного кохання, захоплюватимуться сценічною мовою, їхньою акторською майстерністю, досліджуватимуть життєвий шлях справжнього символа України –на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).Тонка історія, сповнена болю, гумору та світла, у якій молода дівчина у погоні за спадком у півтора мільйона доларів знаходить щось значно важливіше...Купуйте квитки на виставу у касі та адміністраторів, а також на сайті театру., моноверсіята. Режисерка-постановниця – Галина Стефанова. Тривалість – 1 година 10 хвилин.Це «сповідь княжнипро її дивні стосунки з класним художником» (примітка автора)., до дня народження Тараса Шевченка, о 17:00 на основній сцені –. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Яким він був? Академік, обдарований скульптор, викладач живопису, успішний і затребуваний художник-портретист... Елегантний, зі смаком одягнений, ніколи не соромився свого походження, зустрічався і товаришував із найвидатнішими людьми своєї епохи... Харизматичний, ерудований, талановитий оповідач, любитель пожартувати, «зірка» культурного товариства того часу... Вільно розмовляв на кількох іноземних мовах... Цікаво, чи відомі вам такі факти про нього? Вистава нашого театру торкнеться теми життєвого шляху та стосунків із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка. Прийдіть вшанувати разом пам’ять видатного українця!за. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Казка для сімейного перегляду. Яскрава та насичена вистава із гумором, цікавим підтекстом та видовищними танцями. Головні герої – звірі, які борються за виживання, їхня поведінка дуже нагадує людське суспільство. Вони живуть, працюють, мають родичів, ходять у гості, судяться, сваряться і миряться, плачуть і сміються, люблять і ненавидять…У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Чоловічий розум проти жіночого, хитрість проти хитрості, інтрига за інтригою... І ось, двоє людей втягнули один одного, та ще й зі слугами, у гру, із якої вихід єдиний – закохатися!Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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