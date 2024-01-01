Шахтар із Волині уже 2 роки воює із загарбниками

У цивільному життіпрацював на шахті. У 2015 році був мобілізований. А через рік уклав контракт з ЗСУ.Згодом бажання спробувати себе в піхоті привело до Князівських воїнів, повідомляє у телеграмі 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.Перед початком повномасштабного вторгнення пройшов курси стрільби з NLAW. А ось навчання з Javelin лише один день застав: довелося повертатися в бригаду з навчань. Але вистачило й одного дня: першу БМП Владислав відразу знищив під Києвом саме з Javelin, другу – коли були в Бахмуті.- Там ми ворогу такого жару дали! І техніку спалили, і їх покосили багато, - каже він. - Потім дізнався, що ми нищили «вагнерівців».Дуже швидко воїн навчив стріляти з Javelin побратимів з інших підрозділів, і тоді вже «в кілька рук» нищили ворога іноземними установками.Зазначає, що найбільше задоволення у нього викликає- Коли піхота бачить, що ми влучаємо й техніка горить – бойовий дух підіймається дуже сильно! А найгірше це, звісно, втрачати побратимів. Евакуйовували поранених. Всіх забрали, а до одного ми ніяк не могли підійти. Два рази на нього виходили, і два рази нас ворог намагався оточити… Я його таки забрав. Але не врятував… Не можу цього собі пробачити!Величезну увагу Владислав приділяє навченості бійців. У нього й самого є досвід роботи інструктором в навчальному центрі. Не раз чув слова вдячності від колишніх курсантів, яким знання допомогли вижити.- Якщо ти маєш хист літати на дроні – літай! Якщо фізично розвинений і хочеш в штурмовики – будь ласка! Якщо складнощі зі здоров’ям - у нас є тилові підрозділи – будеш допомагати ремонтувати машини, заготовлювати дрова, готувати їжу. Навчимо, допоможемо і в усьому підтримаємо. Разом навіть страх подолаємо. У нас в батальйоні є толкові сержанти, які воюють з перших днів. Мають авторитет, великий бойовий досвід і люди йдуть за ними в бій, - каже воїн.