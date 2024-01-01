Прокурори наполягають на розробленні історико-архітектурного плану Горохова

Прокурори Луцької окружної прокуратури звернулися до Волинського окружного адміністративного суду із позовом в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України і департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, аби визнати протиправною бездіяльності Горохівської міської ради та зобов'язати орган місцевого самоврядування розробити історико-архітектурний опорний план міста.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори з'ясували, що попри те, що Горохів включений до Списку історичних населених місць по Волинській області, а Міністерство культури та інформаційної політики зверталося до міської ради щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства та розроблення історико-архітектурного опорного плану, такий план досі не розроблений.Відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичних центрів на території, руйнування пам’яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади.У суді прокурори наполягатимуть на зобов’язанні органу місцевого самоврядування розробити історико-архітектурний опорний план міста.