Судили волинянина, який у Луцьку наїхав на пішохідку

Три з половиною роки позбавлення волі – постановили вирок волинянину, який у Луцьку наїхав на пішохідку.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 47-річного жителя обласного центру Волині винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).Доведено, що увечері 21 жовтня 2023 року чоловік, керуючи автомобілем марки «Toyota Camry», на вулиці Рівненській наїхав на пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.23-річна жінка отримала тяжкі травми.Суд призначив водію покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.