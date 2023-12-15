Судили волинянина, який у Луцьку наїхав на пішохідку
Сьогодні, 11:35
Три з половиною роки позбавлення волі – постановили вирок волинянину, який у Луцьку наїхав на пішохідку.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 47-річного жителя обласного центру Волині винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).
Доведено, що увечері 21 жовтня 2023 року чоловік, керуючи автомобілем марки «Toyota Camry», на вулиці Рівненській наїхав на пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
23-річна жінка отримала тяжкі травми.
Суд призначив водію покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 47-річного жителя обласного центру Волині винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).
Доведено, що увечері 21 жовтня 2023 року чоловік, керуючи автомобілем марки «Toyota Camry», на вулиці Рівненській наїхав на пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
23-річна жінка отримала тяжкі травми.
Суд призначив водію покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.
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