Вибухи у Бєлгородській області рф: палає нафтобаза
Сьогодні, 11:27
На території російської федерації горить нафтобаза в селі Долгоє Бєлгородської області.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Губернатор Гладков заявив про вибухи, після яких сталась пожежа. Постраждалих нібито немає. Міноборони росії зранку писало про збиття трьох українських дронів у небі області.
У Курській області рф також були вибухи. Губернатор Старовойт звинуватив ЗСУ в обстрілі залізничної станції Глушково.
За його словами, загалом нарахували 9 прильотів. Постраждалих нібито немає. На станції пошкоджені лінії електропередачі. Без світла сама станція та село Кульбаки.
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Губернатор Гладков заявив про вибухи, після яких сталась пожежа. Постраждалих нібито немає. Міноборони росії зранку писало про збиття трьох українських дронів у небі області.
У Курській області рф також були вибухи. Губернатор Старовойт звинуватив ЗСУ в обстрілі залізничної станції Глушково.
За його словами, загалом нарахували 9 прильотів. Постраждалих нібито немає. На станції пошкоджені лінії електропередачі. Без світла сама станція та село Кульбаки.
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