Вибухи у Бєлгородській області рф: палає нафтобаза

На території російської федерації горить нафтобаза в селі Долгоє Бєлгородської області.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Губернаторзаявив про вибухи, після яких сталась пожежа. Постраждалих нібито немає. Міноборони росії зранку писало про збиття трьох українських дронів у небі області.У Курській області рф також були вибухи. Губернаторзвинуватив ЗСУ в обстрілі залізничної станції Глушково.За його словами, загалом нарахували 9 прильотів. Постраждалих нібито немає. На станції пошкоджені лінії електропередачі. Без світла сама станція та село Кульбаки.