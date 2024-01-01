П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни

П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни
В обласному центрі Волині небайдужі громадяни допомогли патрульним виявити нетверезого водія.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

Учора, 4 березня, ввечері до поліції звернувся схвильований чоловік. Він повідомив, що на вулиці Карпенка-Карого хаотично рухається автомобіль Volkswagen, створюючи аварійні ситуації. На його думку, водій цього авто може бути п’яним.

Направляючись на виклик, патрульні тримали зв’язок із заявником, який повідомляв місцезнаходження порушника. За декілька хвилин поліцейським вдалося зупинити автомобіль на вулиці Генерала Шухевича.
П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни

Під час спілкування із водієм інспектори й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердив і прилад Драгер, який показав результат 2,28 проміле.
П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни

На чоловіка патрульні склали два адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

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Теги: патрульні, Луцьк
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