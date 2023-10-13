На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ

На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
Громада Свято-Іллінського храму села Черськ, що на Маневиччині, приєдналася до Православної Церкви України.

Про це повідомив протоієрей Андрій Закидальський.

"Щиро радію за православну громаду Свято-Іллінського храму с.Черськ (Маневицької ОТГ), котру разом із настоятелем було прийнято до складу Волинської єпархії Православної Церкви України. Вже 20 років священик Андрій Послєдов завершує своє служіння на цій парафії. Після широкомасштабного вторгнення росії богослужіння в храмі почали звершувати українською мовою. Захищаючи Україну рідний брат настоятеля загинув від рук російських окупантів. Сьогодні о.Андрій, як справжній пастир, залишився разом із своєю паствою", - йдеться в повідомленні.
На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийняв священика до кліру Волинської єпархії ПЦУ та благословив на ревне служіння. Своє священиче служіння отець Андрій Послєдов поєднує із педагогічною діяльністю, оскільки у місцевій школі викладає німецьку мову і є заступником директора.
На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ
На Волині ще одна церковна громада приєдналася до ПЦУ

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Теги: Маневиччина, ПЦУ, парафія
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