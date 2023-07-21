У Луцьку горіла квартира: повідомили деталі пожежі на Потебні. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На виклик направлено чергові караули 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк.



Прибувши на місце виклику підрозділи ДСНС провели розвідку і з’ясували, що небайдужий мешканець Луцька проходячи повз місце події вивів людину з квартири на свіже повітря. Власник від госпіталізації відмовився. Існувала загроза поширення вогню на всю квартиру та будинок, отож рятувальники подали на гасіння водяні стволи. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання.



О 08:24 загоряння локалізували, о 08:32 ліквідували.



Всього на гасіння було залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки.



Причина та обставини пожежі наразі встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 березня о 08:18 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання в квартирі на 1-му поверсі у двоповерховому житловому будинку на вулиці Потебні в м. Луцьк Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На виклик направлено чергові караули 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк.Прибувши на місце виклику підрозділи ДСНС провели розвідку і з’ясували, що небайдужий мешканець Луцька проходячи повз місце події вивів людину з квартири на свіже повітря. Власник від госпіталізації відмовився. Існувала загроза поширення вогню на всю квартиру та будинок, отож рятувальники подали на гасіння водяні стволи. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання.О 08:24 загоряння локалізували, о 08:32 ліквідували.Всього на гасіння було залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки.Причина та обставини пожежі наразі встановлюються.

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