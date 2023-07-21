У Луцьку на Потебні загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок





Про це



Зазначається, що загорання трапилося на першому поверсі багатоквартирного будинку. На місці працюють рятувальники та карета швидкої допомоги.



Проводиться евакуація мешканців будинку.



Як розповіли свідки пожежі, вогонь швидко розходиться. Уся прибудинкова територія – у диму.



Про постраждалих наразі інформації немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Потебні горить двоповерховий багатоквартирний будинок.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зазначається, що загорання трапилося на першому поверсі багатоквартирного будинку. На місці працюють рятувальники та карета швидкої допомоги.Проводиться евакуація мешканців будинку.Як розповіли свідки пожежі, вогонь швидко розходиться. Уся прибудинкова територія – у диму.Про постраждалих наразі інформації немає.

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