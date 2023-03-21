Українські воїни потопили російський корабель «Сергей Котов» у Криму. ВІДЕО

Українські воїни потопили російський корабель «Сергей Котов» у Криму. ВІДЕО
ЗСУ знищили ворожий корабель «Сергей Котов».

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф «Сергей Котов».

Місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проекту 22160 «Сергей Котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Вогневе ураження «котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

У розвідці зазначають, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

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Теги: корабель, росія, розвідка
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