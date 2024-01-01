За минулу добу захисники ліквідували ще 1070 російских окупантів

За минулу добу захисники ліквідували ще 1070 російских окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 419 020 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 419020 (+1070),

– танків - 6657 (+9),

– бойових броньованих машин - 12688 (+28),

– артилерійських систем - 10258 (+48),

– РСЗВ - 1007 (+3),

– засоби ППО - 700 (+2),

– літаків - 347 (+0),

– гелікоптерів / helicopters – 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18),

– крилаті ракети - 1917 (+1),

– кораблі / катери - 25 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49),

– спеціальна техніка - 1630 (+9).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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