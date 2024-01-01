За минулу добу захисники ліквідували ще 1070 російских окупантів
Сьогодні, 09:35
Загалом росія вже втратила в Україні 419 020 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 419020 (+1070),
– танків - 6657 (+9),
– бойових броньованих машин - 12688 (+28),
– артилерійських систем - 10258 (+48),
– РСЗВ - 1007 (+3),
– засоби ППО - 700 (+2),
– літаків - 347 (+0),
– гелікоптерів / helicopters – 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18),
– крилаті ракети - 1917 (+1),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49),
– спеціальна техніка - 1630 (+9).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 419020 (+1070),
– танків - 6657 (+9),
– бойових броньованих машин - 12688 (+28),
– артилерійських систем - 10258 (+48),
– РСЗВ - 1007 (+3),
– засоби ППО - 700 (+2),
– літаків - 347 (+0),
– гелікоптерів / helicopters – 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18),
– крилаті ракети - 1917 (+1),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49),
– спеціальна техніка - 1630 (+9).
Дані уточнюються.
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