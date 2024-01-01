За минулу добу захисники ліквідували ще 1070 російских окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 419020 (+1070),



– танків - 6657 (+9),



– бойових броньованих машин - 12688 (+28),



– артилерійських систем - 10258 (+48),



– РСЗВ - 1007 (+3),



– засоби ППО - 700 (+2),



– літаків - 347 (+0),



– гелікоптерів / helicopters – 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18),



– крилаті ракети - 1917 (+1),



– кораблі / катери - 25 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49),



– спеціальна техніка - 1630 (+9).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 419 020 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 419020 (+1070),– танків - 6657 (+9),– бойових броньованих машин - 12688 (+28),– артилерійських систем - 10258 (+48),– РСЗВ - 1007 (+3),– засоби ППО - 700 (+2),– літаків - 347 (+0),– гелікоптерів / helicopters – 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18),– крилаті ракети - 1917 (+1),– кораблі / катери - 25 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49),– спеціальна техніка - 1630 (+9).Дані уточнюються.

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