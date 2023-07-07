Вночі росіяни запустили по Україні 22 «шахеди»: 18 збили на Одещині





Про це



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 «шахедів» у межах Одеської області.



Нагадаємо, що 2 березня росіяни вдарили по житловому будинку в Одесі, вбивши 12 людей. Серед загиблих – п'ятеро дітей: чотиримісячний малюк Тимофій, семимісячна Єлизавета, трирічний Марк, восьмирічна Злата і девʼятирічний Сергій. Поранені ще 20 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Балаклава – Крим.Про це повідомили у Повітряних силах.До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 «шахедів» у межах Одеської області.Нагадаємо, що 2 березня росіяни вдарили по житловому будинку в Одесі, вбивши 12 людей. Серед загиблих – п'ятеро дітей: чотиримісячний малюк, семимісячна, трирічний, восьмирічнаі девʼятирічний. Поранені ще 20 людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію