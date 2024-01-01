Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів, – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п'яти ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 18 ударних БпЛА.Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області, Твердохлібове, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Новоселівка, Верхньокам’янське, Костянтинівка, Нью-Йорк, Дружба, Північне, Семенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Нетайлове, Калинове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Малинівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив сім атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.На Лиманському напрямку наші воїни відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.На Бахмутському напрямку сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління БпЛА противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шести артилерійських засобах противника.