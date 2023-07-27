У селі біля Луцька працює центр реабілітації для дітей з інвалідністю. ВІДЕО





Про це Олег Лопатін. З його слів, курс реабілітації триває 14 днів, однак на нього треба чекати через великі черги й попит.



"З тими подіями, що відбуваються, в Україні пошкоджено багато реабілітаційних центрів на сході та півдні. До нас багато дітей їде, черга. Такого раніше у нас не було, а зараз все розписано по жовтень місяць. Дуже недостатньо зараз і нашого центру, бо на Волині є 5,5 тисяч дітей з інвалідністю", — сказав Олег Лопатін.



Як відбувається реабілітація у пацієнтів



Мама шестирічного Матвія Галина Андрєєва розповіла: її син проходить курс реабілітації щороку. Одне із занять, яке відвідують — це заняття з працетерапії.



"Перший раз приїхали, коли Матвію було три роки, зараз йому вже шостий рік. Після двох трьох тижнів роботи з фахівцями я бачу успіхи у своєї дитини", — каже жінка.



Фахівчиня з працетерапії Олена Артишевська зазначила, що на таких заняттях використовують різноманітні техніки, зокрема арттерапію і декоративно-ужиткове мистецтво. "На наших заняттях діти або компенсують те, що вони не можуть зробити, або ми намагаємося відновити втрачену функцію", — сказала ерготерапевтка.



Декілька разів на рік займається зі спеціалістами 16-річний Антон із Рівненщини. Його мама Олена Зектер зазначила: результатами сина задоволена.



"Результати дуже гарні. Він в нас взагалі не ходив. Ми пізно дізналися про цей санаторій. Він самостійно не ходить, а з палочкою з підлокотніками ходить, понад стіною, сам став себе вже обслуговувати", — говорить рівненчанка.



Приїжджає у "Фенікс" тричі на рік впродовж чотирьох років Наталія Бабік з Рівненської області. Каже, що реабілітація її 14-річного сина Іллі дає користь і результати помітні.



"Став вирівнюватися, бо нас обірвана зв’язка та, що тримає голову. Ми де тільки не їздили, а найбільше сподобалось тут. Він не міг лягти на спину. Йому зараз вирівняли, він став лягати сам і став витягатися хлопчик. У нього була травма", — сказала жінка.



Реабілітологиня Тамара Герасимик, яка працює в закладі орієнтовно 30 років, розповіла: результати роботи в дітей дають зрозуміти, що праця приносить користь.



"Завжди тішить, коли діти мають досягнення, серед наших дітей є два чемпіони: Окапінський Ярослав і хлопчик із тенісу має дуже гарні місця.Коли до нас приїжджають батьки, то ми кажемо, що ДЦП не вирок, якщо вкладати багато часу. За кожною дитиною обов’язково стоїть мама і трошечки ми звичайно", — додала реабілітологиня.



Щороку допомогу в центрі комплексної реабілітації "Фенікс" отримують фахівців майже 2 000 дітей з усієї України в рамках пакета послуг від Національної служби здоров'я України, зазначив завідувач центру Олег Лопатін. З його слів, заклад розрахований на сотню пацієнтів, разом з дітьми допомогу фахівців можуть отримати й батьки.



Довідково: Центр комплексної реабілітації "Фенікс" є структурним підрозділом Волинського територіального медоб’єднання захисту материнства і дитинства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі комплексної реабілітації "Фенікс", що в селі Жабка Луцького району, зараз перебувають 53 дитини. У закладі надають допомогу дітям з ураженнями нервової системи та ортопедичними захворюваннями.Про це Суспільному розповів завідувач медичного закладу. З його слів, курс реабілітації триває 14 днів, однак на нього треба чекати через великі черги й попит."З тими подіями, що відбуваються, в Україні пошкоджено багато реабілітаційних центрів на сході та півдні. До нас багато дітей їде, черга. Такого раніше у нас не було, а зараз все розписано по жовтень місяць. Дуже недостатньо зараз і нашого центру, бо на Волині є 5,5 тисяч дітей з інвалідністю", — сказавМама шестирічногорозповіла: її син проходить курс реабілітації щороку. Одне із занять, яке відвідують — це заняття з працетерапії."Перший раз приїхали, коли Матвію було три роки, зараз йому вже шостий рік. Після двох трьох тижнів роботи з фахівцями я бачу успіхи у своєї дитини", — каже жінка.Фахівчиня з працетерапіїзазначила, що на таких заняттях використовують різноманітні техніки, зокрема арттерапію і декоративно-ужиткове мистецтво. "На наших заняттях діти або компенсують те, що вони не можуть зробити, або ми намагаємося відновити втрачену функцію", — сказала ерготерапевтка.Декілька разів на рік займається зі спеціалістами 16-річнийіз Рівненщини. Його мама Олена Зектер зазначила: результатами сина задоволена."Результати дуже гарні. Він в нас взагалі не ходив. Ми пізно дізналися про цей санаторій. Він самостійно не ходить, а з палочкою з підлокотніками ходить, понад стіною, сам став себе вже обслуговувати", — говорить рівненчанка.Приїжджає у "Фенікс" тричі на рік впродовж чотирьох років Наталія Бабік з Рівненської області. Каже, що реабілітація її 14-річного сина Іллі дає користь і результати помітні."Став вирівнюватися, бо нас обірвана зв’язка та, що тримає голову. Ми де тільки не їздили, а найбільше сподобалось тут. Він не міг лягти на спину. Йому зараз вирівняли, він став лягати сам і став витягатися хлопчик. У нього була травма", — сказала жінка.Реабілітологиня, яка працює в закладі орієнтовно 30 років, розповіла: результати роботи в дітей дають зрозуміти, що праця приносить користь."Завжди тішить, коли діти мають досягнення, серед наших дітей є два чемпіони:і хлопчик із тенісу має дуже гарні місця.Коли до нас приїжджають батьки, то ми кажемо, що ДЦП не вирок, якщо вкладати багато часу. За кожною дитиною обов’язково стоїть мама і трошечки ми звичайно", — додала реабілітологиня.Щороку допомогу в центрі комплексної реабілітації "Фенікс" отримують фахівців майже 2 000 дітей з усієї України в рамках пакета послуг від Національної служби здоров'я України, зазначив завідувач центру. З його слів, заклад розрахований на сотню пацієнтів, разом з дітьми допомогу фахівців можуть отримати й батьки.Центр комплексної реабілітації "Фенікс" є структурним підрозділом Волинського територіального медоб’єднання захисту материнства і дитинства.

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